Afrique de l'Ouest: Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko en visite pour renforcer les liens économiques

Ousmane Sonko, le premier ministre du Sénégal, effectue en Côte d'Ivoire actuellement une visite de travail et d'amitié vendredi 30 mai, le chef du gouvernement sénégalais a rencontré son homologue ivoirien Robert Beugré Mambé avant un entretien avec Alassane Ouattara. L'objectif affiché est de renforcer les liens notamment commerciaux entre les deux pays, mais il a aussi été question de la sécurité et des relations diplomatiques dans la sous-région.

« Nous oeuvrons pour une sous-région pacifique, intégrée, [orientée] vers le développement économique, la sécurité et la stabilité politique » Ousmane Sonko résume sa vision. Cinq minutes de déclaration après une séance de travail d'une heure et demie avec son homologue Robert Beugré Mambé et une dizaine de ministres ivoiriens.

Le chef du gouvernement sénégalais dit notamment vouloir avancer dans les six mois sur la levée des « barrières douanières » et des « tracasseries » dans les relations commerciales, jugées insuffisantes entre les deux pays. Cinq minutes, c'est aussi la durée de la prise de parole d'Ousmane Sonko à l'issue de deux heures d'entretien avec le président ivoirien Alassane Ouattara.

Une entrevue au cours de laquelle les deux hommes ont notamment évoqué les défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest, et les moyens de « renforcer la fraternité » dans la sous-région - et ce, deux semaines après la visite d'Ousmane Sonko au Burkina Faso, alors qu'Abidjan et Ouagadougou sont en froid.