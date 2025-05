Burkina Faso: Le ministre de la Défense conteste les accusations de massacre dans le nord

Au Burkina Faso, le ministre de la Défense réagit à un article publié ce jeudi 29 mai 2025 par RFI revenant sur un massacre commis par les Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) dans des villages autour de Dori et Gorgadji. Selon les termes du communiqué publié par le ministre de la Défense burkinabé, les faits rapportés ne seraient que « des allégations graves et diffamatoires ».

L'article à l'origine du communiqué relate le massacre commis par des Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) le 21 mai. Ce jour-là, plus d'une centaine de civils ont été tués entre Tafagou et Nobiol. Un massacre corroboré par de nombreux témoignages, images et vidéos authentifiées qui en attribuent la responsabilité à un convoi de l'armée et des VDP.

Des faits, présentés par le ministre de la Défense burkinabé comme visant à « déstabiliser le pays » et à « ternir l'image » de l'armée et des VDP. Il poursuit en appelant les Burkinabès à rester prudent face aux informations « propagandistes », qui viseraient à « créer la division » au sein des communautés du Burkina.

Céletin Simporé, ministre de la Défense, rappelle dans son communiqué « l'engagement inébranlable » du gouvernement à « la protection des civils et aux respects des droits humains ». Une dizaine d'heures après sa publication, le communiqué a été retiré de la page Facebook du ministère de la Défense ainsi que de celle du service d'information du gouvernement qui l'avait relayé.

Un gouvernement accusé de massacrer ses civils

Une dizaine de jours à peine avant l'attaque rapportée par RFI, Humans Rights Watch dénonçait les massacres ethniques perpétrés par l'armée burkinabé. Dans son communiqué, l'organisation détaille le massacre de plus de 130 civils peuls, commis par l'armée et ses milices, dans les environs de Solenzo.

L'armée burkinabè et ses supplétifs sont régulièrement accusés de s'en prendre aux civils, et particulièrement aux peuls. Dès 2023, c'est Amnesty International ou encore le Bureau des droits de l'homme de l'ONU qui s'inquiétaient de massacres de civils par l'armée et ses supplétifs, à Karma ou à Nouna.