Afrique: «Mitterrand l'Africain» - Entre nostalgie et scandales

À quelques mois du trentième anniversaire de la disparition de l'ancien président de la République française, François Mitterrand, retour sur son parcours colonial et ses rapports avec le continent africain, avec une biographie thématique de près de mille pages. Ce volume, qui réunit quelques-uns des meilleurs analystes de la colonisation et la post-colonisation française, a été coordonné par les historiens Nicolas Bancel et Pascal Blanchard.

On a beaucoup écrit sur la vie et l'homme François Mitterrand, tant pour célébrer son génie politique et son incarnation des valeurs de la gauche, que pour dénoncer ses errements, ses obsessions, son cynisme. Or, le nouveau livre de près de mille pages que deux historiens français viennent de consacrer à ce monstre sacré de la vie politique hexagonale, réunissant une quarantaine de spécialistes, n'est pas une biographie comme les autres.

François Mitterrand, le dernier empereur est une biographie thématique, qui aborde la trajectoire intellectuelle et idéologique de l'ancien président à partir de ses positionnements sur la question coloniale et postcoloniale dont les répercussions continuent d'affecter encore aujourd'hui la vie politique française et, par ricochets, africaine.

Comment ces positionnements de Mitterrand et de l'ensemble de la gauche, empreints du sceau d'ambivalences et de conservatismes, ont retardé la normalisation des rapports que la France entretient avec ses anciennes colonies, notamment en Afrique, constitue le fil rouge de cet ouvrage important, situé au carrefour de récit de vie et la grande Histoire.

De Dunkerque à Tamanrasset

Né en 1916, au sein d'une bourgeoisie provinciale et catholique, François Mitterrand fut, comme beaucoup d'hommes et de femmes de sa génération, nourri de la géographie impériale qu'il voyait se dessiner sur les cartes et selon lesquelles la France, c'était aussi l'Afrique, l'Asie, les îles... Il avait très tôt intégré l'idée qu'il était le produit d'un empire qui allait de Dunkerque à Tamanrasset.

C'est cette géographie devenue idéologie que l'homme a défendue bec et ongles pendant une grande partie de sa carrière en tant que ministre d'une République coloniale, avant de nuancer ses engagements, gommer les radicalités et les aspérités de ses positionnements conservatrices afin de pouvoir accéder à la magistrature suprême en tant que leader de la gauche et champion de la cause du Tiers-Monde.

Mitterrand ira jusqu'à se définir comme un « grand décolonisateur » dans sa biographie officielle qu'on peut lire sur le site de l'Élysée, alors qu'en réalité, en sa qualité de ministre sous la IVe République, chargé de portefeuilles ministériels de premier plan, il se montra particulièrement déterminé à empêcher les colonies d'accéder à la souveraineté, au prix de pires répressions et violences.

Au sein du personnel politique français de son temps, il faisait partie du dernier carré des « colonialistes » qui estimaient que le domaine colonial ou une zone d'influence ultramarine était la source de grandeur de la France. Cette conviction a continué de l'animer même lorsqu'il est devenu l'un des principaux leaders des socialistes français qui mènera la gauche au pouvoir en 1981.

Ce sont ces ambivalences du « dernier empereur », tiraillé entre contre conservatisme nationaliste et idéalisme humaniste, qui sont au coeur de la biographie que lui consacrent les historiens Pascal Blanchard et Nicolas Bancel, marquant le trentième anniversaire du départ du pouvoir de ce quatrième président de la Ve République en mai 1995 et sa mort survenue en janvier 1996.

« Ce livre, écrivent ses auteurs, n'est pas une thèse pour ou contre François Mitterrand : c'est à l'épreuve des faits, une biographie, l'histoire d'un cheminement, pour comprendre à travers ces focales que sont l'Afrique, le domaine colonial, la "Françafrique", les outre-mer, mais aussi les enjeux idéologiques fondateurs tels que le déclin de l'Occident ou le silence de la gauche sur le passé colonial, le parcours d'une vie. »

La particularité de cette biographie est aussi d'être un travail collectif, réunissant une quarantaine d'historiens et de politologues, dont les analyses sont organisées en sept parties, les « sept vies » de Mitterrand, avec pour objectif d'éclairer les mystères de la vie et des choix politiques de celui qu'on a appelé le « Sphinx ». Sans pour autant tomber ni dans l'hagiographie ni dans le procès en règle. C'est cet équilibre entre analyse critique et profondeur historiographique des perspectives qui constituent les principales caractéristiques de ces mille pages qui se lisent comme un roman.

Onze fois ministre

François Mitterrand, le dernier empereur, n'est pas le roman d'une vie, mais le récit d'un cheminement fait de choix, d'idiosyncrasies, d'affirmations qui font sa cohérence. Ce parcours commence en 1931 avec la montée à Paris de la famille Mitterrand pour visiter l'Exposition coloniale internationale au bois de Vincennes. Les enfants sont du voyage. François, le deuxième de la fratrie, qui avait alors 15 ans, sera marqué pour la vie par les lustres et la féerie exotisante de l'univers colonial, exhibés sur la pelouse de Vincennes, transformée le temps de la manifestation en « brousse primitive ».

L'esprit paternaliste de cette Exposition dont le concepteur n'était autre que le maréchal Lyautey, le pacificateur du Maroc en personne, résumait les enjeux coloniaux. L'adolescent François Mitterrand les a très tôt faits siens, comme l'écrit Didier Daeninckx dans son essai consacré à ce moment fondateur. « L'éducation de l'indigène n'était pas encore arrivée au terme de son évolution, la tutelle restait nécessaire. La race noire était encore en enfance, l'ascension morale des colonies se ferait peu à peu. Il ne faisait aucun doute pour (l'adolescent Mitterrand) que la France emploierait dans ses colonies tous les trésors de bonté et d'intelligence qu'elle tenait à la disposition de l'humanité ».

C'est la prise de conscience par l'adolescent de la fameuse « mission civilisatrice de l'Occident ». De cette conviction découlera la passion avec laquelle le jeune François Mitterrand soutiendra quelques années plus tard, en 1935 plus précisément, alors qu'il est étudiant dans la capitale, la conquête de l'Éthiopie par l'Italie fasciste. Sa conversion dans la foulée aux idées ultra-nationalistes le conduira pendant les années noires de l'Occupation allemande à Vichy, où il travaillera un temps dans les services de propagande du régime pétainiste, avant de rejoindre à la fin de la guerre, autant par conviction que par opportunisme, au mouvement de la Résistance.

C'est pendant la période de l'après-guerre, sous la IVe République, que le futur président s'initie réellement à la politique coloniale française, en se rendant régulièrement en Afrique dans le cadre de ses responsabilités ministérielles. L'homme est alors en pleine structuration et restructuration de sa pensée politique au contact quotidien du fait colonial.

L'ouvrage de Blanchard et Bancel revient longuement sur cette période particulièrement féconde de la carrière politique du jeune Mitterrand. Entre 1945 à 1958, il sera onze fois ministre, spécialisé dans la question africaine. Il occupe les portefeuilles de l'Intérieur et de la Justice notamment, pendant que s'enclenche en Algérie à coups d'explosions et de violences, une guerre qui ne dit pas encore son nom. Plus de quarante-cinq résistants algériens sont exécutés sous l'égide du ministre Mitterrand. L'homme soutient les mesures les plus répressives pour conserver l'Empire, tout en initiant des réformes économiques et politiques pour mieux engager les colonisés aussi dans cette aventure impériale.

La guerre d'Algérie est un prisme révélateur du nationalisme colonial de l'homme politique. « Jusqu'à la guerre d'Algérie, le nationalisme colonial de François Mitterrand s'exprime, écrivent le duo Bancel et Blanchard, sous ces atours réformateurs, mais durant ce conflit, ses fonctions successives de ministre de l'Intérieur puis de la Justice l'amèneront à adopter des positions de plus en plus dures, très proches de celles des conservateurs, des gaullistes ou des ultras de l'Algérie française. »

Prince de l'ambivalence

Avec le retour du général de Gaulle aux affaires en 1958 et l'instauration de la Ve République, les décennies soixante et soixante-dix constituent une période de marginalisation politique pour François Mitterrand. Or, conforme à sa réputation de magicien de la politique, l'homme va rebondir en réunissant sous son leadership une gauche disparate.

Conscient que ses positions extrémistes en faveur de l'Empire et la colonisation sont difficilement assumables s'il veut représenter la gauche à la présidentielle, il va profiter de sa traversée du désert pour se refaire une virginité et gommer son passé de conservateur ultra-nationaliste. « François Mitterrand a souvent menti sur son parcours », rappellent les auteurs de la nouvelle biographie, faisant notamment référence aux livres et articles que celui-ci fait paraître à partir des années 1950 pour se présenter comme « un homme de gauche », « engagé de première heure en faveur de la lutte anticoloniale ».

Rien n'est plus faux, soutiennent le duo Bancel et Blanchard. Il n'en reste pas moins que c'est sous cette étiquette de « l'homme de gauche anticolonialiste » qu'il se présente à l'élection présidentielle, successivement en 1965, puis en 1974, avant de remporter la victoire en 1981 et d'accéder à la magistrature suprême. « Pour représenter la gauche, soulignent les auteurs de la biographie analysée ici, François Mitterrand a construit sa propre stature, construit sa propre légende, créé une fiction sur son passé qui a longtemps fait illusion et qui reste un "panthéon officiel" jusqu'à sa biographie sur le site de l'Elysée. »

Ses deux septennats (1981-1995) voient encore François Mitterrand osciller entre ses fidélités de droite, voire d'extrême droite et ses convictions progressistes de l'anti-impérialisme, de l'anti-colonialisme et de la libération des peuples du Tiers-monde. Son bilan en particulier sur le plan de la gestion des territoires ultra-marins et le pré carré africain est marqué du sceau de conservatisme.

Homme de son époque, le président Mitterrand n'est jamais parvenu à se départir du sentiment que la grandeur de la France restait à tout jamais liée à son passé colonial. Comment s'étonner alors qu'accédant à la magistrature suprême en 1981, l'un de ses premiers gestes a consisté à amnistier les putschistes de l'Algérie française ? Ou encore à lancer dès son premier mandat le projet d'un mémorial à la gloire de l'Empire ?

S'agissant des relations avec l'Afrique subsaharienne, le bilan des années Mitterrand fut riche en atermoiements, affirmations de fidélités anciennes, en contradictions et en promesses non tenues. Pendant sa campagne électorale, le futur président socialiste avait fait rêver les Africains comme les Français en leur promettant de reconfigurer les relations franco-africaines, proposant de les fonder désormais sur les impératifs du développement et de la démocratie.

L'une de ces promesses consistait à rompre avec l'affairisme qui s'était emparé des relations franco-africaines sous Jacques Foccart, le « Monsieur Afrique » de De Gaulle. Or, paradoxalement, selon nombre d'observateurs, c'est pendant les années Mitterrand que la « Françafrique » a le mieux prospéré, s'enracinant jusqu'au coeur des États.

Autre promesse non tenue : le soutien aux démocraties. Tous se souviennent du discours de François Mitterrand à La Baule, en 1990, appelant à la démocratisation du continent. Cela ne l'empêchera pas de soutenir les dictatures les plus brutales, parfois en dépêchant l'armée française sur place pour tenir à bout de bras des régimes menacés. Les historiens ont comptabilisé 31 interventions militaires françaises en Afrique entre 1981 et 1995, dont l'intervention au Rwanda pour sauver un régime compromis dans le pire génocide du siècle. La France n'est pas sortie grandie de cette tragique aventure rwandaise de son président.

Les deux septennats Mitterrand furent une longue suite de désillusions, de compromissions, de scandales et d'aveuglements, comme le racontent les 250 pages consacrées dans la biographie à la présidence mitterrandienne. Le président apparaît dans ces pages comme prisonnier de ses atavismes et de ses contradictions.

Pour leurs auteurs, le bilan désastreux des deux septennats, doublé du refus du président en particulier et celui de la gauche française en général de revenir avec lucidité sur le passé colonial du pays, sur ses errements, ses excès, n'est pas étranger à l'amenuisement de l'influence française en Afrique, auquel nous assistons depuis quelques années.

Manifestement, le « champ de ruines » que sont aujourd'hui les relations France-Afrique, sont autant le fait des putschistes sans foi ni loi qui ont pris le pouvoir dans les capitales francophones africaines que le résultat des aveuglements et des nostalgies de ces « Messieurs d'Afrique » de l'Élysée et de la rue Monsieur (siège du ministère français de la Coopération ; NDLR), les décideurs de la politique franco-africaine.

Trois questions à... Nicolas Bancel

Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à François Mitterrand ?

Mitterrand me fascinait, lorsque je grandissais dans les années 1960-1970. C'était une figure tutélaire de la gauche, qui était régulièrement citée par les socialistes comme l'équivalent de Jaurès et de Blum. Mon regard commence à changer lorsque je plonge dans sa carrière politique dans le cadre d'une thèse de doctorat que j'entreprends au début des années 1990. Comme cette thèse portait sur l'histoire des décolonisations africaines, je voyais le nom de Mitterrand apparaître régulièrement dans les archives, pas toujours sous une lumière favorable.

Mitterrand était devenu entre-temps président de la République française. Pour ma génération, il a longtemps incarné le rêve de renouvellement de la politique. Ses campagnes électorales mettaient l'accent sur le rôle du Tiers monde dans l'émergence d'une société nouvelle. Ami de Fidel Castro et d'autres parias de la vie politique internationale, il cultivait l'image d'un homme d'Etat libéral, progressiste, tourné vers les peuples en souffrance.

Nous avions cru à cette persona, mais cette image va vaciller à l'épreuve du pouvoir. Alors qu'il avait axé toute sa campagne présidentielle sur le besoin impératif de changer la politique africaine de la France, Mitterrand terminera ses deux septennats englués dans des scandales en lien avec l'Afrique ou les interventions militaires, son nom étroitement lié avec la restauration de la Françafrique. Finalement, son incompréhensible soutien au régime rwandais responsable du génocide des Tutsis a contribué à rendre plus opaque l'ambiguïté de sa stratégie politique s'agissant de l'Afrique.

Cette ambivalence de Mitterrand quand il était à l'Elysée a interpellé Pascal Blanchard comme moi-même, les deux co-auteurs et coordonnateurs du François Mitterrand, le dernier empereur. Il se trouve que nous avions travaillé autrefois tous les deux sur la culture coloniale et nous avions vu comment l'idéologie coloniale avait formaté la pensée et les imaginaires des générations d'hommes et de femmes, notamment par le biais de l'école et par un ensemble de dispositifs culturels, iconographiques, telles que les grandes expositions, par exemple.

Etant donné que François Mitterrand a vécu son adolescence et sa vie de jeune adulte pendant l'entre-deux-guerres, pour comprendre sa psychologie, ne fallait-il pas plutôt remonter à son enfance, à son éducation, afin d'écrire une biographie complète, mais en l'orientant sur cette part un peu oubliée, un peu négligée, qui était justement le rapport de François Mitterrand à la colonisation, à l'Afrique, à l'outre-mer ?

Nous avons fait l'hypothèse que finalement, ce qui s'était passé pendant les deux septennats, ce n'était peut-être pas forcément une dérive, mais il pouvait s'éclairer grâce à une recherche biographique plus complète, plus creusée. C'est comme ça qu'est née l'idée de ce livre qui est loin des biographies classiques qui s'intéressent surtout à l'animal politique François Mitterrand, à son incroyable capacité de se réinventer, de ressurgir après les défaites, son habileté politique proverbiale. Tout cela était très bien connu, alors que son rapport à la colonisation ne l'était pas, sauf de certains spécialistes.

Comment avez-vous travaillé ?

En nous plongeant dans les centaines d'ouvrages et d'articles sur François Mitterrand, on s'est rendu compte avec mon co-auteur Pascal Blanchard, que malgré notre background d'historien de la colonisation et de la décolonisation, nous n'avions aucunement, pour être honnête, ni la compétence ni les savoirs précis pour raconter une biographie à la fois aussi complète et aussi approfondie de soixante-cinq ans d'une vie complexe et ambivalente, qui s'est déroulée à l'ombre de l'Empire colonial. Cela ne pouvait qu'être un travail collectif.

Aussi, avons-nous fait appel aux meilleurs spécialistes de Mitterrand, tout en ciblant des thématiques précises, telles que la formation de l'imaginaire politique de ce dernier, ses lectures, la question coloniale, les références « africaines » et ultramarines de François Mitterrand, tout au long de sa vie.

Quant à Pascal Blanchard et moi-même, outre le travail d'articulation globale entre les articles et entre les sept séquences de la vie de François Mitterrand qui départagent l'ouvrage, nous nous sommes concentrés sur les périodes que nous connaissons le mieux, soit les années 1945-1960 et l'ère postcoloniale. In fine, ça a été un travail gigantesque avec pour ambition de vérifier l'hypothèse de départ : ni anticolonialiste visionnaire, ni nationaliste étriqué, François Mitterrand était un « homme de son temps ».

Votre prochain ouvrage portera, vous l'avez annoncé, sur De Gaulle et l'Afrique. Entre Mitterrand et De Gaulle, qui était le plus africain ou impérialiste des deux ?

Ce qui nous a frappé dans la période où De Gaulle et Mitterrand se croisent sur les questions coloniales, soit à partir de 1958 lorsque De Gaulle revient au pouvoir, c'est leur identité de vue sur notamment la fameuse communauté franco-africaine. Elle a été mise en place à partir de 1959 par De Gaulle, qui reprenait ainsi une formule que Mitterrand avait énoncée quelques mois plus tôt. La principale différence entre les deux, c'est que De Gaulle anticipe, notamment s'agissant de l'Algérie.

L'homme est rusé : il manoeuvre pour réussir à contourner le Colonat et faire face ensuite au putsch des généraux. Mitterrand, lui, n'anticipe pas. C'et un excellent tacticien, mais pas du tout un visionnaire. Pendant toute cette période de transition des indépendances, il est dépassé par les événements. Il ne comprend pas véritablement le sens de l'Histoire : les décolonisations vont finir par s'imposer.

Co-auteur avec Pascal Blanchard de François Mitterrand, le dernier empereur (Philippe Rey 2025), Nicolas Bancel est historien, professeur ordinaire à l'Université de Lausanne, chercheur au Centre d'histoire internationale et d'études politiques de la mondialisation. Spécialiste de l'histoire coloniale et postcoloniale, il a publié ou co-dirigé une soixantaine d'ouvrages dont Décolonisations ? Elites, jeunesses et pouvoirs en Afrique occidentale française (1945-1960) (Sorbonne 2022), Le postcolonialisme (PUF 2022) ou encore Histoire globale de la France coloniale (Philippe Rey, 2022)

▶ François Mitterrand, le dernier empereur. De la colonisation à la Françafrique. Sous la direction de Pascal Blanchard et Nicolas Bancel. Éditions Philippe Rey. 928 pages, 29,50 euros.