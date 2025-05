Madagascar: Consultations gratuites pour les maladies cardiovasculaires

La prévalence des maladies cardiovasculaires ne cesse de croître à Madagascar. Une campagne de sensibilisation sera menée durant tout le mois de juin.

La population pourra bénéficier de dépistages gratuits des maladies cardiaques tout au long du mois de juin. L'Institut Médical de Madagascar (IMM) organise des consultations spécialisées en cardiologie, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation, de formation et de renforcement technique dédiée à la santé cardiovasculaire.

« Nous faisons face à une prévalence croissante des maladies cardiovasculaires à Madagascar. Cette initiative vise à sensibiliser la population et à favoriser un accès élargi à la cardiologie spécialisée. Ces consultations ont pour vocation de sensibiliser la population aux enjeux de la santé cardiovasculaire, en facilitant le dialogue avec des spécialistes», a déclaré le Dr Andriantsoa, médecin à l'IMM, hier.

L'IMM prévoit de recevoir une centaine de personnes au cours de cette campagne, à raison de cinq patients par jour, du lundi au vendredi, pendant tout le mois. Ces consultations sont accessibles uniquement sur rendez-vous, via le centre de réception et de régulation des appels (032 232 17 17). Elles constituent un premier pas vers une prise en charge médicale pour toute personne présentant des symptômes ou des facteurs de risque nécessitant un suivi.

Les maladies cardiovasculaires représentent l'une des principales causes de mortalité dans le pays. En 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estimait que les maladies coronariennes étaient responsables de 7 % de l'ensemble des décès enregistrés à Madagascar, touchant de plus en plus de jeunes.

En 2014 déjà, la même source signalait que près de 40 % des hommes et femmes âgés de 25 ans et plus souffraient d'hypertension artérielle.

Des défis persistants

Une étude menée au Centre Hospitalier Universitaire Joseph Raseta Befelatànana (CHU JRB), principal établissement public de prise en charge des maladies cardiovasculaires, révélait en 2018 que les patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque avaient un âge moyen alarmant de seulement 33 ans.

Les principaux facteurs de risque incluent : le tabagisme, le diabète, l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle, l'obésité, la sédentarité et une mauvaise alimentation.

« Il est possible de prévenir ces maladies en adoptant une hygiène de vie saine : des ajustements alimentaires, des activités physiques régulières, mais aussi un suivi médical rigoureux en cas d'hypertension, de cholestérol élevé ou de diabète », souligne le Dr Andriantsoa.

À Madagascar, la prise en charge complète et spécialisée des maladies cardiovasculaires reste limitée, obligeant encore trop souvent au recours aux évacuations sanitaires.

« Il nous manque des plateaux techniques et des formations spécialisées. Il est aujourd'hui impératif de renforcer les compétences médicales locales, de développer les infrastructures techniques et d'assurer une offre de soins complète sur l'ensemble du territoire », poursuit le Dr Andriantsoa.

Dans cette optique, l'IMM organisera des sessions de formation destinées aux professionnels de santé malgaches, axées sur la cardiologie interventionnelle, afin de favoriser un transfert durable de compétences et un renforcement autonome des expertises nationales.

Un spécialiste en cardiologie interventionnelle adulte et pédiatrique, le Dr Nicolas Hugues, sera présent à Madagascar pour encadrer des formations théoriques et pratiques auprès du personnel médical de l'IMM.