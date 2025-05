Madagascar: Axe sud - Report confirmé des tarifs de haute saison

Les prix des billets de transport sur l'axe Sud restent inchangés, du moins pour l'instant. Les autorités annoncent que les tarifs de la haute saison ne seront appliqués qu'après la fête nationale et les examens officiels de juillet, période qui marque le début d'un important pic de circulation.

Mais une récente note affichée à la gare routière évoquant une hausse possible dès le 1er juin a semé le doute. À la gare routière de Fasan'ny Karana, les voyageurs expriment leur perplexité et leurs craintes. Certains transporteurs affirment que les augmentations pourraient intervenir plus tôt que prévu, alimentant les spéculations sur une flambée des prix vers le Sud.

Du côté des professionnels du secteur, les justifications sont claires : la hausse des coûts d'exploitation rend les marges de plus en plus étroites. « Le carburant devient hors de prix, nos véhicules s'abîment plus vite sur des routes en mauvais état, et les pièces détachées coûtent une fortune », témoigne Tefy Rakotonirina, chauffeur sur la ligne Antananarivo-Toliara.

Flou

Pour calmer les esprits, les responsables de la gare assurent qu'aucune hausse ne sera appliquée à court terme. « Aucune hausse n'est prévue pour le 1er juin. Nous sommes encore en basse saison, ce n'est pas le moment d'augmenter les prix », affirme Martin Randriamparany, président du Komity Mpiara-Mitantana ny Tobim-piantsonana Fasan'ny Karana (KMMTF).

Cependant, l'absence de réaction officielle du ministère des Transports et de la Météorologie maintient le flou. En attendant une position claire de l'administration, les usagers redoutent une hausse qui pèserait lourd sur leur budget. « Nous comprenons les difficultés des transporteurs, mais nos revenus ne suivent pas. Un billet Antananarivo-Ambovombe coûte déjà cher. Si les prix augmentent encore, beaucoup ne pourront plus voyager », déplore une mère de famille rencontrée à la gare.