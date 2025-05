Madagascar: Théâtre radiophonique - RS Zita écrit la vie

Depuis plus de dix ans, son nom circule discrètement mais sûrement dans le monde du théâtre radiophonique malgache. À 29 ans, RS Zita, de son vrai nom Stanislas Zita Razanaberthine, s'est imposée comme l'une des autrices les plus prolifiques et les plus écoutées du genre.

Avec plus de quarante pièces radiophoniques à son actif, ses récits diffusés sur RNM, RDB, Aceem, Record, Radio Haja ou Rofia sont devenus des rendez-vous incontournables pour de nombreux auditeurs.

« Depuis 2013, j'ai commencé à envoyer mes textes à la RNM. Puis, d'autres radios m'ont ouvert leurs portes. J'écris sur l'amour, la tristesse, la société, la vie tout simplement... », confie-t-elle. Parmi ses titres devenus culte : Mpamosavy malemy, Valifaty farany ou Ampianaro aho. Chaque oeuvre touche un public fidèle, sensible à sa plume humaine et engagée.

Derrière cette écriture, une inspiration fondatrice : Sophie Ravelomanantsoa, écrivaine, actrice et réalisatrice disparue, qui fut sa première lectrice et mentore. « C'est elle qui a reçu ma toute première oeuvre à la radio. Elle l'a corrigée, m'a conseillée, soutenue. Quand elle est partie, mes écrits se sont sentis orphelins... », ajoute-t-elle. En 2024, RS Zita lui rend un hommage poignant avec Lasa izy, un sombin-tantara (pièce courte) marqué par l'émotion et la mémoire.