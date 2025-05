Madagascar: Art contemporain - Les oeuvres de Joël Andrianomearisoa entrent dans les collections du MET

L'artiste malgache poursuit son ascension internationale. Trois de ses oeuvres intègrent l'aile dédiée aux arts d'Afrique, d'Océanie et des Amériques du Metropolitan Museum of Art de New York.

« Ce n'est pas toujours fait pour être compris, c'est de l'art contemporain. » La formule, livrée avec simplicité par Joël Andrianomearisoa, traduit la démarche d'un artiste attaché à l'exploration des formes, des matières et des émotions, sans recherche immédiate de lisibilité. À 48 ans, il s'impose comme une figure importante de la scène artistique malgache, avec une reconnaissance croissante à l'international.

Formé à l'architecture, Joël Andrianomearisoa développe depuis plus de vingt ans une oeuvre protéiforme, entre installations, textile et sculpture. Son travail, souvent dominé par l'usage du noir, interroge les notions de vide, de rythme, de mémoire et de langage.

Installé entre Paris, Antananarivo et Magnat-l'Étrange, il a également fondé en 2020 le centre Hakanto Contemporary à Antananarivo. Cet espace indépendant, ouvert au public, vise à soutenir la création contemporaine malgache et à favoriser les échanges artistiques à l'échelle régionale et internationale.

Le 31 mai 2025, trois de ses oeuvres réunies sous le titre Les Herbes folles du Vieux Logis rejoignent les collections permanentes du Metropolitan Museum of Art (MET) de New York, au sein de l'aile Michael C. Rockefeller, dédiée aux arts extra-occidentaux. Il s'agit de la première entrée d'un artiste malgache dans cette institution.

Cette intégration au sein du MET constitue une étape importante dans le parcours de l'artiste et participe à la visibilité croissante de la création contemporaine malgache sur la scène internationale.