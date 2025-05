Madagascar: Karting - Matthew Andriambelo affiche ses ambitions

Hasinjo Matthew Quentin Andriambelo, 14 ans, fait déjà parler de lui dans le milieu du karting malgache. Il commence également à se faire un nom à l'international, avec deux courses à son actif en Afrique du Sud.

Depuis son plus jeune âge, Matthew nourrit une passion profonde pour la vitesse et la compétition. « C'est sur les pistes de karting de location et à travers les heures passées sur mon simulateur, chez moi, que j'ai découvert les sensations du pilotage. Ces sensations m'ont donné une envie irrésistible de me lancer sérieusement dans le sport automobile, et ma famille m'a soutenu », confie-t-il.

Poussé par ses parents et encouragé par des amis déjà présents dans le milieu, il franchit le pas en septembre 2024 en rejoignant la catégorie Junior National avec le club Fmmsam. Dès ses débuts en compétition, il impressionne.

En novembre, pendant le Trophée International de Karting de Madagascar, il termine 3e de sa catégorie et 1er chez les rookies. Un mois plus tard, bien qu'un accrochage l'ait empêché de bien figurer au Grand Prix de Madagascar, il en tire des leçons importantes: « Chaque compétition me donne de l'expérience », affirme-t-il.

En ligne de mire

En 2025, Hasinjo Matthew Quentin Andriambelo franchit une étape décisive en participant à des courses en Afrique du Sud. En février, sur le circuit Red Star Raceway à Johannesburg, il court avec la team Cungu Sport dans la catégorie OK-N et termine 7e. En avril, sur la piste de Killarney Raceway au Cap, il progresse encore avec la team Worr Motorsport en décrochant la 6e place en OK-J. « Ces deux expériences à l'étranger m'ont permis de gagner en maturité, de mieux gérer la pression et de perfectionner mon pilotage », précise-t-il.

De retour à Madagascar pour la saison 2025, il confirme sa régularité : « La première manche du championnat de karting de Madagascar était difficile, car tous les concurrents ont un très bon niveau. J'ai réussi à obtenir la deuxième place lors des essais chronométrés, de la manche 1 et de la pré-finale. Mais j'ai eu un accrochage en finale et j'ai fini 6e. Malgré ça, le championnat ne fait que commencer », explique-t-il avec calme.

Excellent élève et sportif complet- il pratique aussi le basket et le football- Matthew reste concentré sur son objectif : devenir pilote professionnel. Inspiré par ses idoles, Lewis Hamilton et Sébastien Loeb, soutenu moralement et financièrement par ses parents, et épaulé cette saison par son sponsor Motul, il nourrit une ambition claire : devenir champion de Madagascar, figurer parmi les meilleurs d'Afrique et, un jour, courir au plus haut niveau.