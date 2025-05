Madagascar: Dubaï Business Forum - Bilan positif avec 162 entreprises représentées, 204 participants, 250 rencontres B2B et 10 visites d'entreprises

Les membres de la délégation malgache qui ont participé au Forum des Affaires Madagascar - Dubaï n'ont pas chômé. Conduite par le Président de la République, Andry Rajoelina, et composée par ailleurs de sept membres du gouvernement, le Forum qui s'est déroulé au Dubaï Chambers débouche sur un bilan très prometteur.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec un total de 162 entreprises représentées des deux côtés, 204 opérateurs économiques participants, 250 rencontres B2B et 10 visites d'entreprises.

Performance

Coté malgache tout d'abord, il s'agissait d'une véritable présence multisectorielle. A savoir : 16 entreprises et 23 participants pour l'agribusiness ; 6 entreprises et 8 participants pour le secteur des finances ; 9 entreprises et 10 participants pour les services ; 7 entreprises et 10 participants pour les infrastructures et la construction ; 3 entreprises - 3 participants pour le secteur de l'énergie ; 5 entreprises et 6 participants pour l'industrie ; 5 entreprises et 8 participants pour les technologies de l'information et de la communication ; 5 entreprises et 5 participants pour le tourisme.

Côté émirati, le nombre des participants témoigne de l'intérêt porté par des hommes d'affaires de ce riche pays à investir à Madagascar. 106 entreprises émiraties étaient en effet présentes avec 126 participants. Une performance qui est à l'actif, côté Madagascar, du ministère de l'Industrialisation et du Commerce appuyé par l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) et côté dubaïote par la Dubaï Chambers qui ont oeuvré pour organiser les rencontres d'affaires.

Et les résultats attendus sont incontestablement à la hauteur de la qualité des organisateurs des deux côtés puisque 250 rencontres B2B ont été réalisées sur place, avec pour la plupart des débuts de partenariats immédiats. D'ailleurs la dizaine de visites d'entreprises réalisées sur place ont permis à la délégation malagasy d'envisager des perspectives concrètes de coopérations.

Nouveaux marchés

Des coopérations sur des secteurs-clés de l'économie nationale. En effet, les partenariats envisagées au cours des rencontres permettront notamment d'ouvrir l'accès à de nouveaux marchés d'exportation pour les produits malgaches, l'ananas, le litchi, la mangue les légumes, le chocolat, le poivre, les piments, la vanille, ou encore la viande halal.

Des échanges technologiques prometteurs sont également en vue notamment dans le domaine des TIC et de l'innovation, où Dubaï fait office de hub technologique mondial. Des projets d'investissements directs étrangers sous forme de joint-venture entre entreprises privées des deux pays et de partenariats public-privé ont également été discutés durant les rencontres.

C'est ce qui explique, d'ailleurs, la présence de sept membres du gouvernement à ce Forum. Il s'agit, rappelons-le du ministre des Affaires étrangères, Rasata Rafaravavitafika ; du ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison ; du ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa ; du ministre de l'Agriculture de l'Elevage, Hajarison François Sergio ; du ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Olivier Rakotomalala et enfin du ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste.

Rencontres officielles

Ces membres du gouvernement ont tenu des réunions de haut niveau avec leurs homologues émiratis. Des rencontres officielles qui ont permis de renforcer les échanges bilatéraux entre Madagascar et les Émirats arabes unis, notamment dans les secteurs agricole et financier. Un accord de coopération a d'ailleurs été signé à cette occasion.

Les ministres malgaches ont également présenté, durant des séances plénières, le contexte économique national, les opportunités d'investissements, l'environnement des affaires ainsi que la vision stratégique du président de la République. Il s'agissait en fait d'échanges d'informations bilatéraux puisque les autorités malgaches ont également pris connaissance des réalités des affaires émiraties. Quoiqu'il en soit, les présentations respectives faites par les autorités ont eu le mérite de confirmer la volonté commune de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Partenariat durable

Par ailleurs, les échanges qui se sont déroulés dans une atmosphère à la fois conviviale et professionnelle, ont permis de clarifier les modalités de collaboration et de construire les bases de partenariats durables. Pour le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa, « ce forum marque une avancée significative dans l'ouverture de Madagascar vers de nouveaux partenaires économiques au Moyen-Orient ».

Les rencontres ont également démontré que le développement d'affaires avec les Émirats est pleinement à la portée des entrepreneurs malgaches. Leader dynamique des négociations et des rencontres, le ministre David Ralambofiringa a rencontré le 29 mai dernier, son homologue, le ministre émirati du Commerce extérieur le Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi pour discuter des avancées des négociations. Dans tous les cas, le président de la République Andry Rajoelina n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction quant à l'issue de cette mission économique et commerciale qu'il a dirigée à Dubaï, un terrain prometteur pour le développement du pays.