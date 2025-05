Madagascar: Digitalisation - Vers une collaboration avec Weeb Fontaine Group

Durant la rencontre qu'il a tenue avec le secteur privé malgache au Dubaï Chambers, le président de la République a fait état de la place importante que joue la digitalisation dans le développement économique.

Un pas de plus sera franchi dans ce sens. En effet, en marge du Dubaï-Madagascar Business Forum, la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a signé un protocole d'accord avec le Groupe émirati Weeb Fontaine.

Augmentation des recettes

Un projet qui aura son pesant d'or dans la gestion des finances publiques puisque le protocole qui sera concrétisé sous forme de partenariat public-privé a pour objectif d'appuyer l'Etat dans sa démarche de digitalisation et à proposer des solutions et services adaptés aux objectifs d'augmentation des recettes publiques. Ce projet confirme l'engagement de l'Etat malgache à renforcer sa stratégie de digitalisation, en engageant un ambitieux programme de réformes de ses procédures visant à optimiser la gestion de ses finances publiques et renforcer la transparence, la redevabilité et le contrôle.

Alioune Ciss, le CEO de Weeb Fontaine Group a expliqué durant la signature du protocole d'accord que l'objectif fixé est d'atteindre une augmentation de 20 à 25% des recettes, notamment au niveau de la douane. Et ce, à l'instar des pays africains comme la Côte d'Ivoire, la Guinée, la République Centrafricaine ou encore le Congo qui travaillent déjà avec Weeb Fontaine et qui ont enregistré plus de 30% d'augmentation des recettes. Pour la ministre de l'Economie et des Finances, cette démarche constitue une étape de plus dans le processus de modernisation de la gestion des finances publiques.

Fructueux

En tout cas, le partenariat est appelé à être fructueux quand on sait que Weeb Fontaine Group est connu pour être une entreprise spécialisée dans les solutions technologiques innovantes. Le groupe figure d'ailleurs parmi les leaders mondiaux de la digitalisation des procédures administratives. Il est présent en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique centrale et en Afrique (Côte d'Ivoire, Bénin, Cameroun, République du Congo, Nigeria, Côte d'Ivoire, République centrafricaine, Niger, Guinée, Éthiopie, Égypte).

Weeb Fontaine Group accompagne, depuis de nombreuses années et dans le cadre de partenariats durables, les gouvernements du monde entier dans la modernisation et l'optimisation de la gestion des finances publiques. Il est à noter que le protocole d'accord signé à Dubaï doit encore faire l'objet d'un contrat public en bonne et due forme avant son application juridique.