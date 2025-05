Sénégal: Matam - Enseignants, maîtres coraniques et leaders d'opinion sensibilisés sur les droits des femmes, des jeunes et la lutte contre les VGB

Matam — Au total, cinquante maîtres coraniques, leaders d'opinion et enseignants, dont quarante-cinq hommes et cinq femmes, ont été sensibilisés et formés, jeudi, à Matam (nord), sur les droits des femmes, des filles et des talibés, et sur la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), à travers les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Sénégal, a constaté l'APS.

"Nous avons pour objectif de former et de sensibiliser des maitres coraniques, enseignants et leaders d'opinion sur les droits des femmes, des filles et des talibés, mais aussi sur la lutte contre les VBG. Nous voulons aussi impliquer toutes les couches de la société, qui vont servir de relais au sein de leur communauté", a dit Ndèye Astou Diouf, chargée de projet au sein de l'association "Hommes défense des Droits des femmes et des filles" (HOM-DEDFF).

Elle prenait part à la cérémonie d'ouverture de cette rencontre présidée par l'adjoint au gouverneur de Matam en charge du Développement, Tafsir Baba Anne.

Cette activité de formation et de sensibilisation constitue, selon elle, une manière d'impliquer tous ces acteurs dans ce combat contre les VGB et pour la défense des droits des femmes et des filles, en s'appuyant sur les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Sénégal.

Les participants ont également été outillés sur les instruments nationaux en vigueur adoptés par notre pays.

"HOM-DEDFF est une association qui ne regroupe que des hommes ayant décidé de soutenir les femmes dans leur combat contre les VBG et la lutte pour les droits des femmes et des filles. A travers cette activité, nous voulons appeler les autres hommes à s'approprier cette lutte", a plaidé la chargée de projet de l'association HOM-DEDFF.

L'adjoint au gouverneur de la région de Matam a salué la tenue de cette activité, "qui vient à son heure, car permettant aux acteurs de voir quels sont les mécanismes à mettre en place pour pouvoir lutter contre les VBG".

Tasfir Baba Anne a ainsi fait savoir que Matam est une région sensible, qui se trouve dans une "zone rouge" par rapport à ces phénomènes, précisant que "le respect des femmes et des filles est une chose importante".

A la suite des enseignants, maîtres coraniques et leaders d'opinion, ce sera, vendredi, au tour des agents des collectivités territoriales d'être formés et sensibilisés sur ces mêmes questions.