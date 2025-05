Sénégal: Ziguinchor - Les opportunités de carrière dans la zone sud au menu d'un forum

Ziguinchor — Un forum axé sur les opportunités de carrière disponibles dans la zone sud s'est ouvert, vendredi soir, à Ziguinchor (sud), à l'initiative du ministère de la Formation professionnelle, a constaté l'APS.

Lancée par l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé du développement, Alsèny Bangoura, cette activité de deux jours est est placée sur le thème "La formation professionnelle au service de l'insertion : choisir sa voie pour construire son avenir".

Ce forum, qui a rassemblé des acteurs publics et privés, des collectivités, des jeunes et des parents, est "comme un espace d'échange, de valorisation et de mobilisation autour de la triptyque Orientation-Formation-Insertion", a expliqué le directeur de cabinet du ministère de la Formation professionnelle, Cheikh Fatma Diop,

"Ce forum est une occasion de repenser collectivement la place de la formation professionnelle et technique dans le développement socioéconomique du Sénégal", a-t-il ajouté.

Il a également pour objectif, selon lui, de créer un espace d'échange, d'orientation et d'information sur les formations professionnelles et techniques, les métiers porteurs et les dispositifs d'insertion pour les jeunes de la zone Sud.

"Nous voulons à travers ce forum faire découvrir aux jeunes le dispositif mis en place par le système de la formation professionnelle et technique sur les offres de formations et les opportunités d'insertion, et inciter les jeunes à se situer dans une perspective de carrière et à entreprendre des recherches sur les métiers et les professions qu'ils peuvent exercer", a dit M. Diop.

La rencontre a aussi pour objectif de favoriser l'élaboration du Projet personnel et professionnel des jeunes, les renforcer en "soft skills", développement personnel et techniques de recherche d'emploi et encourager l'esprit d'initiative entrepreneuriale.

Pour l'adjoint au gouverneur, "le thème choisi pour cette activité est profondément d'actualité et nous engage à faire de la formation professionnelle un levier puissant d'intégration, d'autonomisation, de dignité pour les jeunes".

"Il s'agit d'avoir le retour des acteurs territoriaux. Nous appréhendons ce forum comme étant une réponse concrète des défis spécifiques de la région de Ziguinchor en termes de réinsertion économique des jeunes issus des familles déplacées à cause des effets du conflit en Casamance", a salué Alsèny Bangoura.