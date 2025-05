Afrique de l'Ouest: Ousmane Sonko relève le faible volume des échanges entre Abidjan et Dakar

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a relevé, vendredi à Abidjan, le "faible taux" des échanges commerciaux entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, malgré le poids économique important des deux pays dans la zone monétaire ouest-africaine.

"Le Sénégal et la Côte d'Ivoire pèsent beaucoup dans l'économie de la zone monétaire ouest-africaine sur le papier. Mais les résultats ne suivent pas sur le plan de la coopération pour le moment", a-t-il déploré à l'ouverture d'une séance de travail avec son homologue ivoirien Robert Beugré Mambé.

Selon le Premier ministre sénégalais, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays "semble faible par rapport aux potentialités dont ils regorgent".

"Il y a environ 107 milliards de francs CFA de flux commerciaux du Sénégal vers la Côte d'Ivoire", contre "seulement environ 52 milliards FCFA de la Côte d'Ivoire vers le Sénégal. C'est extrêmement faible", a regretté le chef du gouvernement sénégalais.

Compte tenu du "potentiel de coopération" entre les deux pays, "surtout dans un contexte de vitesse technologique et de connectivité, nous pouvons faire davantage en termes de volumes commerciaux", a indiqué Ousmane Sonko.

Ousmane Sonko préconise de revisiter le vieux projet de construction du corridor Abidjan-Dakar en passant par Praia, Conakry, Bissau et Freetown.

"Nous pouvons faire beaucoup de choses avec tout ce que ce corridor implique comme potentialités dans les différents pays qui le traversent", a fait observer M. Sonko, arrivée vendredi dans la matinée, sous une pluie battante, au siège du gouvernement ivoirien, au quartier Plateau d'Abidjan, pour cette séance de travail.

"Nous devons avoir beau plus d'accords de coopération, et surtout bien veiller au suivi de ces accords", a insisté le chef du gouvernement sénégalais, avant de saluer "la qualité des relations sociales entre les deux peuples, avec le sens de l'hospitalité des Ivoiriens vis-à-vis de la forte communauté sénégalaise en terre ivoirienne".

"Nos échanges bilatéraux sont largement en deçà des potentialités économiques et sociales de nos deux pays. Mais il faut se réjouir des initiatives en cours au niveau des secteurs privés de nos deux pays pour densifier davantage notre coopération commercial", a auparavant noté Robert Beugré Mambé.

Pour cette visite de "travail et d'amitié", le Premier ministre Ousmane Sonko est accompagné de plusieurs membres de son gouvernement dont Yassine Fall (Intégration africaine et Affaires étrangères), Serigne Gueye Diop (Commerce et Industrie), Abdourahmane Sarr (Economie, Plan et Coopération) et Fatou Diouf (Pêche et Infrastructures maritimes et portuaires).

Du côté ivoirien, plusieurs ministres du gouvernement prennent part à ces travaux. Il s'agit du ministre d'Etat en charge de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, du ministre des Finances et du Budget, du ministre des Ressources animales et halieutiques.

Le ministre du Commerce et de l'Industrie, son collègue en charge de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, le ministre de la Culture et de la Francophonie, celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en plus du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, font partie également de la délégation ivoirienne.

A la fin de cette séance de travail, les deux chefs de gouvernement vont animer un point de presse.