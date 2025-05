Afrique de l'Ouest: BRVM - Fin de semaine haussière pour la presque totalité des activités du marché

La presque totalité des activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a terminé la semaine en hausse à l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 30 mai 2025.

La valeur totale des transactions est maintenant très au-dessus du milliard FCFA, avec une réalisation de 1,476 milliard FCFA contre 1,113 milliard FCFA le mercredi 28 mai 2025.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, il a enregistré une hausse de 10,434 milliards, passant de 11 675,221 milliards FCFA la veille à 11 685,655 milliards FCFA ce vendredi 30 mai 2025. Quant à celle du marché des obligations, elle a aussi enregistré une hausse de 5,08 milliards, à 10 546,199 milliards FCFA contre 10 541,119 milliards FCFA le 28 mai 2025.

L'indice BRVM Composite enregistre une hausse de 0,09% à 303,03 points contre 302,76 points la veille. De même, l'indice BRVM 30 est en progression de 0,09% à 151,75points contre 151,61 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige a régressé de 0,26% à 124,82 points contre 125,14 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,42% à 5 545 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 6,25% à 1 700 FCFA), ETI Togo (plus 5,88% à 18 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 3,60% à 2 300 FCFA) et Unilever Côte d'Ivoire (plus 3,02% à 11 265 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Mali (moins 8,98% à 2 635 FCFA), BOA Niger (moins 8,77% à 2 600 FCFA), BOA Bénin (moins 6,03% à 4 600 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 5,56% à 510 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (moins 4,80% à 1 090 FCFA).