Ethiopie: Le Fonds spécial pour l'empreinte verte et la restauration des paysages du pays, est exemplaire pour d'autres pays - Rapport

Addis-Abeba — Le Fonds spécial pour l'empreinte verte et la restauration des paysages, récemment créé en Éthiopie, représente une initiative révolutionnaire qui positionne l'Éthiopie comme un leader dans la mobilisation des ressources fédérales pour des efforts de restauration à grande échelle, créant ainsi un exemple fort à suivre pour d'autres pays du monde, a souligné le World Resources Institute.

Le gouvernement éthiopien a lancé le Fonds spécial pour l'héritage vert et la restauration des paysages, allouant 0,5 % à 1 % de son budget fédéral annuel, soit environ 40 à 80 millions de dollars, à la restauration des paysages dégradés.

Approuvé par la Chambre des représentants du peuple le 24 décembre 2024, ce fonds positionne l'Éthiopie comme un pionnier dans l'utilisation des ressources fédérales pour promouvoir la restauration à grande échelle, créant ainsi un précédent important à suivre pour d'autres nations du monde, comme l'a souligné l'institut dans un article.

Le fonds s'inscrit dans le cadre de l'Initiative Empreinte Verte (GLI) de l'Éthiopie, un programme national lancé en 2019 pour lutter contre la dégradation de l'environnement et bâtir un pays plus vert et plus résilient au changement climatique.

En mettant en place un mécanisme de financement dédié, le pays souhaite intensifier ses efforts de restauration grâce à des investissements publics durables. Le nouveau Fonds spécial pour l'Héritage Vert et la Restauration des Paysages marque une étape importante dans le processus de restauration du pays.

Le gouvernement souhaite exploiter ces ressources pour attirer des investissements dans la restauration au-delà des contributions fédérales, notamment de la part des gouvernements régionaux, des partenaires de développement, des organisations de la société civile et des acteurs du secteur privé. Cela pourrait contribuer à intensifier encore davantage les efforts, bien au-delà de ce que les seuls fonds publics peuvent financer.

En démontrant comment les ressources nationales peuvent être mobilisées et institutionnalisées pour soutenir la restauration des paysages à long terme, l'Éthiopie crée un précédent que d'autres pourraient suivre. L'article souligne que ce nouveau modèle de financement de la restauration renforce non seulement la collaboration régionale, mais accélère également les progrès collectifs vers la restauration des terres et la résilience climatique dans les paysages les plus vulnérables d'Afrique.

L'Éthiopie s'est imposée comme un leader mondial de la restauration des paysages ces dernières années, impulsant le changement grâce à des actions audacieuses et des objectifs ambitieux.

L'initiative « Empreinte Verte » a déjà généré d'importants bénéfices sociaux, notamment la création de plus de 767 000 emplois dans des domaines tels que la gestion des pépinières, la production de jeunes plants, l'agroforesterie et la gestion durable des terres à travers le pays, dont beaucoup sont destinés aux femmes et aux jeunes.