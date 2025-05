Ethiopie: La Norvège a salué les progrès du pays pour son développement durable et d'action climatique

Addis-Abeba — La Norvège a salué les avancées significatives de l'Éthiopie en matière de développement durable et d'action climatique, soulignant l'engagement du pays en faveur d'un avenir plus vert.

Dans un entretien exclusif avec ENA, Live Sydness, conseillère pour le climat et les forêts à l'ambassade de Norvège, a souligné que l'engagement indéfectible de l'Éthiopie en faveur du développement d'une économie verte suscitait l'attention et la reconnaissance internationales.

Selon elle, le gouvernement éthiopien est déterminé à renforcer la reforestation et les efforts globaux d'atténuation du changement climatique, notamment des initiatives importantes telles que l'Initiative pour un héritage vert, ainsi que divers projets axés sur la conservation de l'eau et des sols.

Les efforts ambitieux du pays en matière de reforestation, d'énergie verte et de mobilité durable sont clairement visibles dans les projets de développement en cours le long du corridor d'Addis-Abeba.

L'Éthiopie a accordé une importance considérable à sa Stratégie pour une économie verte résiliente au changement climatique (CRGE), insistant sur la nécessité cruciale d'un engagement politique fort et d'un soutien indéfectible de ses plus hautes autorités pour garantir son succès, a-t-elle ajouté.

« Il est clair que cette stratégie a été une priorité absolue pour l'Éthiopie depuis son lancement », a-t-elle expliqué. « Et je pense qu'il est essentiel de bénéficier de la forte appropriation politique de l'Éthiopie - et c'est en partie ce qui explique son succès - de l'adhésion politique au plus haut niveau. »

Le partenariat de longue date entre l'Éthiopie et la Norvège entre dans une phase de résultats, avec le soutien de la Norvège pour accéder au marché du carbone pour les crédits carbone forestiers, a déclaré Sydness.

« L'empreinte Verte s'inscrit parfaitement dans la collaboration entre la Norvège et l'Éthiopie », a souligné le conseiller de l'ambassade de Norvège, rappelant le solide partenariat entre la Norvège et l'Éthiopie en matière de climat et de foresterie depuis 2011.

Concernant l'utilisation des véhicules électriques, Sydness a révélé que la Norvège se concentre sur les véhicules électriques depuis les années 1990.

La Norvège est un pionnier en matière d'adoption des véhicules électriques et a clairement l'intention de devenir une nation entièrement électrique. En 2024, les véhicules électriques représentaient 88,9 % des voitures neuves vendues en Norvège, contre 82 % en 2023, selon la Fédération routière norvégienne.

Le conseiller a souligné qu'« il s'agit d'un secteur dans lequel la Norvège possède une expertise significative que nous mettrons à profit dans notre collaboration avec l'Éthiopie ».