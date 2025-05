Cameroun: Disparition de Mgr Benoît Bala/8 ans d'énigme non résolue à Bafia - Quête de vérité

Le 31 mai 2017, Mgr Benoît Bala, évêque de Bafia au Cameroun, disparaissait sans laisser de traces. Huit ans plus tard, cette disparition mystérieuse reste l'une des affaires les plus troublantes du pays. Retour sur un drame qui défie toujours la raison et la justice.

Les faits : une nuit sans retour

Dans la nuit du 30 au 31 mai 2017, Mgr Bala quitte sa résidence épiscopale à Bafia. Sa voiture est retrouvée abandonnée près du pont sur le fleuve Sanaga, à 20 km de la ville. À l'intérieur : sa soutane, son téléphone et des documents personnels. Aucune trace de lutte ni de lettre d'adieu. Les autorités évoquent d'abord un suicide, mais cette thèse est rapidement contestée. Les proches du prélat soulignent son état d'esprit serein et son engagement pastoral jusqu'au dernier jour.

Une enquête sous tensions

L'enquête non résolue a été marquée par des contradictions. Les premiers rapports de gendarmerie parlent de "fugue volontaire", tandis que des sources ecclésiales dénoncent un possible enlèvement. En juin 2017, la découverte d'un corps dans la Sanaga relance les spéculations, mais l'identification échoue. Le Vatican demande alors une "enquête approfondie". Pourtant, malgré les pressions internationales, les investigations piétinent. Les défenseurs des droits humains pointent du doigt l'opacité des institutions camerounaises.

Symboles et zones d'ombre

Mgr Benoît Bala était connu pour ses prises de position contre les injustices sociales. Certains y voient un motif de sa disparition. Trois jours avant les faits, il évoquait des "menaces" dans une homélie. L'absence de témoins directs et le manque de preuves tangibles alimentent les théories : crime politique, règlement de comptes, ou implication de réseaux influents. La famille réclame toujours une justice pour Bala, organisant chaque année des veillées de prière.

Où en est l'affaire en 2025 ?

Huit ans après, le dossier judiciaire est au point mort. La Commission diocésaine pour la vérité, créée en 2019, publie des rapports accablants mais sans suite concrète. En avril 2025, l'ONU a appelé le Cameroun à "accélérer les investigations". Pourtant, l'espoir s'amenuise : archives inaccessibles, témoins introuvables, et procédures bloquées. L'évêque de Bafia incarne désormais la lutte contre l'impunité, mais le chemin vers la lumière semble interminable.

Un devoir de mémoire

La disparition de Mgr Benoît Bala dépasse le cadre religieux. Elle questionne l'État de droit au Cameroun et la protection des voix dissidentes. Tant que la vérité sera étouffée, cette affaire restera une plaie ouverte. En ce 31 mai 2025, exigeons que cette enquête non résolue devienne une priorité nationale. Sans justice pour Bala, aucune paix n'est possible.