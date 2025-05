Tunisie: Basket/Finale de la coupe - USM-CA (75-68) - Une belle USM !

Face à un CA distrait et déconnecté, les Monastiriens sauvent leur saison grâce à l'apport de deux joueurs, Hardy et Lahiani.

L'USMonastir n'a pas volé sa consécration hier. La coupe gagnée est bien méritée sur l'ensemble d'un petit match techniquement qui a vu l'USM imposer son basket surtout lors du troisième quart-temps remporté 59-44. Plus de 15 points d'écart, il fallait un CA inspiré et des joueurs efficaces pour faire le retour.

Mais cette fois, et à part Abda (actif dans les débordements et dans les lancers francs), les joueurs clubistes étaient déconnectés et peu sérieux. Dixon, Saada, Hdidane (catastrophique), Chenoufi, Jouadi et Gannouni n'avaient rien réussi surtout en attaque face à la défense de zone de l'USM. Ni défense ni adresse dans les tirs à trois points, le CA état relâché et trop confiant.

En face, l'USM avait usé de ses traditions et de l'apport de deux superbes joueurs : Hardy et Lahiani. En l'absence de Slimene, ce duo a porté l'USM avec leur générosité et les paniers précieux. Le CA a fait un retour dans les dernières 3', mais c'était trop tard. Belle récompense pour une USM qui a toujours les moyens de gagner.

Le CA termine très mal sa saison avec une frustrante attitude de la part des joueurs et de leur entraîneur Wagner.

L'ASF Jammel haut la main

L'Association sportive féminine de Jammel a décroché la Coupe des Dames hier, édition 2024-2025, en battant en finale en lever de rideau le champion de Tunisie en titre, le Club sportif sfaxien 50-43 à la salle omnisports de Radès. Un match géré intelligemment par les basketteuses de Jammel face à un favori de l'épreuve. Le CSS n'a pas été aussi solide qu'en championnat.