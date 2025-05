Tunisie: Association des anciens et amateurs du Centre national de musique et des Arts populaires Sidi Saber - Une clôture en beauté

Jeudi dernier, 29 mai, la chorale de l'association des anciens et amateurs du Centre national de musique et des arts populaires Sidi Saber, sous la direction du maestro Nizar Abdelkefi, a clôturé l'année musicale à l'espace culturel et sportif d'El Menzah VI avec une soirée exceptionnelle.

Fidèle à sa mission de préservation du patrimoine musical tunisien, la chorale a mis en lumière la richesse du répertoire tunisien porté par des voix passionnées, à l'instar de Tawfik Bouchnaq qui a régalé les spectateurs avec une chanson de Abd Almottalib « Isaal alaya Marra », suivi de Samia Garci qui a chanté « Ahib ismak » de Chahrazed, Mohamed El Arbi « Habina »de Farid Latrach, Aida Hanfi Jelili « Titfattah lichkoun » de Sonia Mbarek , Jalel Bouraoui a interprété « Yalli sahrouni inik » de Hedi Jouini , Ridha Khelifi « Haret essaayine » de Chérifa Fadhel , et Abir Gades qui a exécuté brillamment « Essahira » de la grande Oulaya, sous la direction du maestro Nizar Abdelkefi.

Les musiciens ont enchanté le répertoire avec des takassim et la chorale a offert des performances émouvantes du répertoire du patrimoine en proposant Foundou 'Ya khil Salem », une wasla du Malouf tunisien et une autre orientale, sublimées par la présence du célèbre chanteur tunisien Abdelwahab Hanachi.

Abdelwahab Hanachi, une présence sublime

Reconnu pour ses magnifiques interprétations de la musique tunisienne, son talent et son riche parcours, Abdelwahab Hanachi a envoûté le public qui s'est levé pour l'applaudir chaleureusement. Il a repris certains de ses titres emblématiques, tels que « Mahboubi », Sabrek maktoub »et a mis à l'honneur des chansons du répertoire tunisien.

Cette fête de fin d'année a été plus qu'un simple concert, elle a incarné l'esprit de transmission et de préservation du patrimoine musical tunisien et oriental réunissant amateurs et un maestro professionnel autour d'une passion commune, celle de la préservation de notre patrimoine musical tunisien.

Cependant, un souci persistant demeure : le problème de sonorisation qui n'a toujours pas trouvé de solution. Il est donc essentiel que la direction de l'espace culturel El Menzah VI intervienne pour réparer ce défaut qui perdure.