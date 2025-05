Gabon: Entrepreneuriat au pays - La Banque mondiale réaffirme son engagement aux côtés du gouvernement

Dans le cadre du renforcement de la coopération avec les partenaires au développement, la Ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce, des PME et PMI, Madame Gninga Chaning Zenaba, a reçu en audience ce vendredi 30 mai 2025, Madame Aissatou Diallo, représentante résidente de la Banque mondiale au Gabon.

Cette rencontre s'inscrit dans la volonté commune de soutenir le développement économique et social du pays, à travers un appui accru aux initiatives favorisant l'autonomisation des populations. Les échanges ont notamment porté sur l'accompagnement des jeunes et des femmes dans les activités génératrices de revenus, un axe stratégique pour lutter contre le chômage, réduire les inégalités et stimuler la croissance inclusive.

La Ministre a salué l'attention particulière que la Banque mondiale accorde aux secteurs porteurs de croissance et à la transformation structurelle du tissu économique national. Elle a également souligné l'importance de la coordination des actions entre l'État et les bailleurs pour garantir l'efficacité des programmes de soutien aux entrepreneurs, en particulier dans les zones rurales et semi-urbaines.

Pour sa part, Madame Aissatou Diallo a réaffirmé l'engagement de l'Institution à accompagner le Gabon dans ses priorités de développement. Elle a exprimé la disponibilité de la Banque mondiale à appuyer techniquement et financièrement les projets structurants portés par le ministère, notamment ceux liés à l'amélioration du climat des affaires, à l'accès au financement pour les PME, et à la formation entrepreneuriale.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur collaboration autour de projets concrets à fort impact, à l'instar des fonds d'appui à l'entrepreneuriat féminin, des incubateurs d'entreprise pour les jeunes, ou encore des programmes de digitalisation des services commerciaux.

Cette audience marque une étape importante dans la consolidation des relations entre le gouvernement gabonais et la Banque mondiale, dans un contexte où la diversification économique et la promotion de l'auto-emploi sont des priorités nationales.