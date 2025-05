Seychelles: Au pays, des recherches sur la transmission de la leptospirose

C'est une pathologie qui reste un véritable enjeu de santé publique aux Seychelles. Malgré le suivi épidémiologique récurrent effectué par les autorités sanitaires, les Seychelles sont l'un des pays au monde où il y a le plus de cas d'infections humaines à la leptospirose. Maladie bactérienne tropicale négligée pouvant causer la mort, elle est encore peu reconnue, peu diagnostiquée et peu traitée. Actuellement, différentes études sont en cours dans le monde. C'est le cas notamment dans l'archipel, où l'on tente de savoir si la bactérie arrive à s'accrocher aux déchets plastiques et résiste à l'eau de mer.

Assis devant sa paillasse, dans le laboratoire flottant installé à bord du navire Plastic Odyssey, Leon Biscornet manipule des morceaux de plastique dans des tubes à essai. « C'est parti, on va analyser ce bouchon de plastique qu'on a ramassé tout à l'heure à la plage », lance le chercheur.

Le chercheur est le chef du Laboratoire seychellois de Santé Publique et membre du comité scientifique d'ExpLOI, un projet d'envergure régionale sur la recherche autour de la pollution plastique dans l'océan Indien. Depuis une semaine, ce spécialiste de la leptospirose mène une étude unique au monde dans les eaux seychelloises.

« Aujourd'hui, les leptospires, on les retrouve partout. Dans le sol, sur les animaux domestiques et sauvages, dans l'eau, dans les eaux usées également. Et mon objet d'étude, c'est de savoir si oui ou non, sur les plastiques échoués et sur les plastiques flottants, on en retrouve aussi », constate-t-il.

Transmission via les urines d'animaux contaminés

Cette bactérie, dont certaines souches sont nocives pour l'homme, se transmet à l'humain via une plaie en contact avec de l'urine d'un animal contaminé. En cas de découverte d'un leptospire hébergé sur un plastique, plusieurs conséquences devront être tirées. « Ça va démontrer que la bactérie survit sur les plastiques malgré le fait qu'elle ait passé un bon bout de temps sur la mer, explique Leon Biscornet. Et ça implique que les gens qui peuvent entrer en contact avec, accidentellement, quand ils vont marcher pieds nus dans le sable et s'ils ont une plaie, ça pourrait être une des façons de contamination, même si ce n'est pas la transmission principale. »

Un éventuel nouveau facteur de risque, donc. Les résultats seront connus d'ici deux mois, le temps que les bactéries récoltées et mises en culture, donnent leurs premiers éléments de réponse.