Cameroun: Le pays brille à la grande finale mondiale de la Huawei ICT Competition 2024-2025

Le Cameroun s'est une fois de plus illustré sur la scène mondiale de l'innovation technologique. Deux équipes d'étudiants camerounais ont remporté des distinctions majeures lors de la grande finale de la Huawei ICT Competition 2024-2025, tenue à Shenzhen, en Chine. Cet exploit met en lumière la montée en puissance du pays en matière de compétences numériques et d'innovation dans le domaine des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).

Une victoire qui honore l'ingéniosité camerounaise

La première équipe, composée d'étudiants de l'École Nationale Supérieure Polytechnique de l'Université de Douala, a décroché le premier prix dans la catégorie "Innovation Track" grâce à son projet « LINA ». Il s'agit d'un compagnon intelligent sous forme de lunette intelligente conçu pour aider les personnes aveugles à restaurer leur autonomie, transformant ainsi leur manière d'interagir avec leur environnement.

Ce projet, salué pour sa pertinence sociale et sa qualité technologique, incarne l'innovation au service de l'inclusion. Cette équipe était composée de AMAYENE SEKE Louis Quentin, HESSACK RYAN Dovile Steeve et MINKOH SOM Lyne Brischnelle. Tous les trois encadrés par Dr MVOGO NGONE Joseph, Enseignant à l'Université de Douala.

La deuxième équipe, formée d'étudiants de l'Université de Buea (SOYANG Thierry Ngong et DJOUMESSI NGUEFACK Ivan) et de SIBAFO Wisdom étudiant à l'ENSP de Yaoundé. Tous les 3 encadrés par Dr TIOGNING KUETI EPSE DJIOGUE Lauraine, enseignante dans la même école, a remporté le deuxième prix dans la catégorie "Network Track", consolidant la présence du Cameroun parmi les meilleures nations en compétition.

Une jeunesse formée et engagée pour l'avenir numérique

Ces performances remarquables sont à mettre en lien avec les efforts soutenus du gouvernement camerounais, notamment à travers les appels répétés du Président de la République, Son Excellence Paul Biya, en faveur de la formation, de l'entrepreneuriat et de l'appropriation du numérique par la jeunesse. Le Chef de l'État exhorte régulièrement les jeunes à tirer profit des opportunités du digital pour s'auto-employer et contribuer à la lutte contre le chômage.

Huawei Cameroun, un partenaire stratégique du numérique

Partenaire incontournable du développement numérique au Cameroun, Huawei Cameroun joue un rôle crucial dans la formation de la jeunesse grâce à des programmes structurants tels que Seeds for the Future, Huawei ICT Academy et Huawei ICT Competition. Depuis 2016, plus de 10 000 jeunes Camerounais ont été formés aux TIC à travers ces initiatives, renforçant ainsi le vivier de compétences locales.

« Nous avons continuellement fait évoluer la conception des sujets de compétition pour qu'ils soient en phase avec les exigences d'un monde intelligent à l'horizon 2030 », a souligné Ritchie Peng, Directeur du Département Stratégie TIC et Développement Commercial chez Huawei. Selon lui, le concours ne vise pas seulement l'excellence académique, mais aussi la résolution de problèmes réels dans des secteurs clés comme l'agriculture, la santé ou encore l'éducation.

Un concours d'envergure mondiale

Pour sa 10e édition, la Huawei ICT Competition a rassemblé plus de 210 000 étudiants de 80 pays et régions, dont 179 équipes finalistes représentant 48 nationalités. Cette plateforme, désormais reconnue comme un programme phare de l'Académie mondiale des compétences de l'UNESCO, vise à développer les talents en TIC à travers la compétition, la collaboration internationale et l'innovation.

Une dynamique pérenne dans la formation

Huawei a également installé au Cameroun depuis 2018 plus de neuf académies partenaires, formant les étudiants dans des domaines de pointe tels que le cloud computing, l'intelligence artificielle, l'IP, l'IT ou encore la 5G. Cette stratégie de transfert de compétences vise à bâtir un écosystème local durable de talents numériques, capable de répondre aux besoins du marché et de stimuler la création d'emplois.

Le Cameroun sur la carte de l'économie numérique africaine

Avec de telles réalisations, le Cameroun affirme progressivement sa place sur la scène de l'économie numérique africaine. Grâce à l'investissement dans le capital humain et au soutien d'acteurs comme Huawei, le pays pose les bases d'un avenir où la technologie devient un levier d'inclusion, de croissance et de transformation sociale.

Les succès de Shenzhen sont plus qu'une médaille : ils incarnent l'émergence d'une jeunesse camerounaise compétente, ambitieuse et prête à relever les défis de demain