Ile Maurice: Cap sur l'innovation, l'écologie et l'habitat de demain

La deuxième édition de l'Immobilier & Construction Convention a été lancée hier au Caudan Arts Centre à Port Louis, rassemblant un large éventail d'acteurs du secteur dans une ambiance à la fois professionnelle, conviviale et tournée vers l'avenir. Organisé par Business Magazine et l'express, l'événement a réuni promoteurs immobiliers, institutions financières, entreprises de construction et spécialistes de l'ameublement et de la décoration.

Un secteur en pleine effervescence

Des projets immobiliers d'envergure, des innovations technologiques dans le bâtiment, des solutions de financement adaptées à tous les profils, sans oublier les nouvelles tendances en matière de décoration : le salon a offert aux visiteurs une plongée dans l'univers dynamique de l'immobilier et de la construction. De nombreux Mauriciens ont répondu présents, à la recherche de leur futur «toit de rêve».

Parmi les exposants, on retrouve des noms bien établis comme Blue Ridge Developers, Azuri, 2 Futures, Cap Tamarin, Beau Plan, Montebello, ou encore Mont Choisy Group. Les institutions bancaires telles que BCP Bank Mauritius et la Mauritius Commercial Bank étaient également de la partie, aux côtés de fournisseurs de matériaux comme Casting World, Duraco ou Profilage. Le salon a aussi mis en lumière l'innovation avec des acteurs comme Build Your Dreams Ltd, Housing Innovation ou encore ICS Services.

Un coup d'envoi officiel sous le signe de l'engagement

C'est en présence du Chief Executive Officer de La Sentinelle, Areff Salauroo, et du Directeur des publications de La Sentinelle, Nad Sivaramen, que le salon a été officiellement lancé. Dans son discours inaugural, Areff Salauroo a salué l'importance de ce type d'événement qui permet aux professionnels du secteur d'aller à la rencontre directe de leur public. Il a également annoncé le lancement du nouveau magazine Bâtir Maurice, un support dédié aux enjeux du secteur immobilier et de la construction.

«Ce salon est plus qu'une vitrine, c'est un espace d'échange, de réflexion et de construction collective. Nous voulons accompagner les Mauriciens dans leurs projets d'habitat tout en soutenant un secteur en pleine mutation», a-t-il déclaré.

Présent pour l'occasion, le ministre de l'Énergie et des Services publics, Patrick Assirvaden, a salué une initiative qui arrive «à point nommé»: «Nous sommes engagés dans une transition - écologique, énergétique, mais aussi sociale. Cela suppose une volonté politique et financière. Il est temps de repenser notre manière de construire et de consommer.»

Le ministre a rappelé l'importance de produire localement notre énergie, tout en encourageant le renforcement du lien entre les autorités et les acteurs du terrain : «Nous sommes dans le même bateau. Le changement climatique nous affecte au quotidien et les solutions doivent être construites ensemble.»

Accompagné d'Areff Salauroo, le ministre Patrick Assirvaden a pris le temps de visiter les stands, échangeant avec les exposants sur leurs initiatives, leurs défis, et les perspectives d'avenir dans un contexte marqué par l'urgence climatique et la nécessité d'innover. Le salon s'est clôturé sur une note d'enthousiasme et de perspectives avec l'annonce du prochain grand événement signé Business Magazine Events Side : un salon dédié au Voyage et aux Loisirs, prévu en juin.

Avec cette deuxième édition réussie, l'Immobilier & Construction Convention s'impose comme un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs et passionnés de l'habitat à Maurice. Plus qu'un simple salon, c'est un véritable carrefour d'idées, de solutions et d'ambitions pour bâtir, ensemble, l'île Maurice de demain. Pour ceux n'ayant pas pu y assister hier, l'événement se tient aujourd'hui aussi jusqu'à 17 heures.