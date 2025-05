Ile Maurice: Swasti Ramsalia acquittée, la cour reconnaît la légitime défense

La magistrate Keshri Soochit, siégeant en cour intermédiaire, a prononcé son verdict dans une affaire de coups et blessures ayant entraîné la mort de Kistnen Veerabudren sans intention de tuer, le jeudi 29 mai. L'accusée, Swasti Ramsalia, 44 ans, a été acquittée. La cour a reconnu qu'elle avait agi en état de légitime défense.

Les faits remontent au 14 janvier 2020, à Vacoas, lorsque Swasti Ramsalia a été violemment agressée par son concubin, Kistnen Veerabudren, lors d'une dispute conjugale. Selon les éléments présentés en cour, ce dernier s'en est pris à elle avec un belna et une planche de cuisine.

Craignant pour sa vie et celle de sa fille, âgée de 15 ans à l'époque, l'accusée s'est défendue en utilisant un couteau de cuisine. La fille a assisté à la scène, impuissante. Le concubin est décédé peu après d'un coup de couteau à la poitrine, alors que des policiers tentaient de le transporter d'urgence à l'hôpital. Swasti Ramsalia a été arrêtée et poursuivie pour wounds and blows causing death without intention to kill.

Tout au long du procès, la prévenue a maintenu qu'elle n'avait pas eu l'intention de tuer, et qu'elle avait simplement agi pour se défendre contre une agression violente et soudaine. Elle a plaidé la légitime défense, appuyée par des témoignages, notamment celui de sa fille, ainsi que des antécédents de violences domestiques imputés au défunt. L'avocat de Swasti Ramsalia, Me Arvin Luchmun, a mis en avant l'historique de violences domestiques dont elle aurait été victime à plusieurs reprises.

En rendant son jugement, la magistrate Soochit a souligné que l'état émotionnel dans lequel se trouvait l'accusée au moment des faits devait être pris en compte. Elle a reconnu que l'accusée avait été agressée de manière brutale et qu'elle s'était retrouvée dans un état d'agitation intense.

La cour a noté l'historique du comportement agressif de Kistnen Veerabudren envers sa compagne et sa belle-fille, ainsi que l'inquiétude réelle de l'accusée quant à la sécurité de sa fille, qui était mineure. La magistrate a conclu que le sentiment de l'accusée selon lequel sa fille et elle étaient en danger était raisonnable, surtout au vu de la différence de condition physique entre le défunt et elle.

Aucune preuve n'a été produite par la poursuite pour démontrer que la riposte de l'accusée était disproportionnée à l'attaque initiale. La défense de la légitime défense, prévue par l'article 246 du Code pénal, a donc été retenue. Swasti Ramsalia a été déclarée non coupable.