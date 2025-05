Ile Maurice: Est-ce un réseau structuré derrière l'arrivée de huit passeurs sur un même vol ?

Une opération coordonnée entre la Customs Anti-Narcotics Section (CANS) de la Mauritius Revenue Authority (MRA) et l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) a permis de frapper un grand coup contre le trafic de drogue à Maurice. Huit passagers transportant un total de 210,7 kg de cannabis ont été arrêtés à leur arrivée sur le vol EK703 en provenance de Dubaï. Il s'agit d'une des plus importantes saisies jamais effectuées à l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR).

Les arrestations ont eu lieu dès l'arrivée du vol grâce à des informations précises obtenues par les autorités. Neuf personnes ont été interpellées, dont huit étaient en possession de la drogue dissimulée dans leurs valises ou sur elles. Le neuvième suspect, bien qu'il ne portait pas de drogue, a également été placé en détention préventive dans le cadre de l'enquête.

Un réseau international bien huilé

Les profils des suspects confirment l'ampleur internationale du réseau. Les passeurs viennent du Portugal, du Royaume-Uni et d'Amérique latine. Voici les détails des quantités saisies par individu : Ildo Varela De Brito (Portugal), 21 paquets - 16,20 kg ; Shania Mabel Rosalind Wood (Royaume-Uni), 30 paquets - 31,93 kg ; Alethea Jade Demitre (Royaume-Uni), 46 paquets - 31,11 kg ; Luis Manuel Herrera Martinez, 18 paquets - 19,05 kg ; Soraia Cristina Da Silva Cruz (Portugal), 20 paquets - 22,20 kg ; Hansel Gomez, 11 paquets - 20,95 kg ; Esequiel Perez, 22 paquets - 21,60 kg ; et Nancy Childe Parker, 41 paquets - 45,00 kg. La valeur marchande totale de la drogue saisie est estimée à Rs 252 888 000.

Une nouvelle tactique des trafiquants ?

Le fait que huit passeurs aient voyagé ensemble sur un même vol intrigue les enquêteurs. Cela évoque une tactique nouvelle et risquée des réseaux criminels, consistant à faire venir un groupe de mules en même temps dans l'espoir de déjouer les contrôles ou de «sacrifier» quelques éléments pour mieux faire passer d'autres cargaisons ailleurs. Cette stratégie pourrait également être un test grandeur nature, destiné à jauger le niveau de vigilance et la capacité de réaction des autorités mauriciennes. Si tel est le cas, l'opération des services douaniers et de la police a clairement déjoué cette tentative.

Des ramifications locales ?

Les suspects ont comparu au tribunal de Mahébourg, hier. La police ayant objecté à leur remise en liberté, ils ont été reconduits en cellule. Par ailleurs, les enquêteurs de l'ADSU poursuivent activement leur travail pour identifier des complices sur le sol mauricien. La piste d'un ou de plusieurs contacts locaux privilégiés est sérieusement envisagée. Ces individus auraient pu être chargés de réceptionner la marchandise et de l'introduire sur le marché local ou vers d'autres destinations de transit.

Une réussite saluée, mais l'enquête ne fait que commencer

Les autorités saluent la coordination exemplaire entre la CANS de la MRA et l'ADSU dans cette opération. Cependant, cette affaire révèle l'existence d'un réseau structuré, bien organisé et potentiellement implanté à Maurice. Les prochaines étapes de l'enquête seront cruciales pour démanteler l'intégralité de cette filière et remonter jusqu'aux commanditaires, qui semblent opérer à l'échelle internationale.