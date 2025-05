Sénégal: Casamance - Une dizaine de milliers de jeunes formés à des métiers de l'agriculture en dix ans (ONFP)

Ziguinchor — Entre dix mille et quinze mille jeunes des régions sud du pays ont bénéficié de formations initiées en depuis plus de dix ans par l'Office national de la formation professionnelle (ONFP) dans les domaines de la mécanisation de l'agriculture et des techniques de production maraîchères et de gestion d'une micro entreprise, a fait savoir samedi le coordonnateur du pôle sud de la structure, Saliou Diallo.

"La Casamance est une zone agricole qui regroupe beaucoup de potentialités. C'est la raison pour laquelle avons-nous identifié des formations axées sur le domaine agricole pour adapter les besoins d'insertion des jeunes. De 2014 à maintenant, 10 000, voire 15 000 jeunes ont été formés dans la zone sud dans le domaine agricole", a-t-il notamment déclaré.

Saliou Diallo intervenait en marge de la cérémonie d'ouverture d'un forum consacré aux opportunités de carrière disponibles dans la zone sud, une initiative du ministère de la Formation professionnelle.

La cérémonie officielle de cette activité a été présidée ce samedi par le ministre de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Njekk Sarré.

"Dans la zone sud, nous avons trois types de formations en cours, à savoir une formation en techniques de production maraîchère, une formation en technique de gestion d'une micro-entreprise et une formation dans la mécanisation de l'agriculture", a précisé M. Diallo.

Lancé vendredi par l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé du développement, Alsény Bangoura, ce forum de deux jours est placé sous le thème "La formation professionnelle au service de l'insertion : choisir sa voie pour construire son avenir".

Ce forum, qui a rassemblé des acteurs publics et privés, des collectivités, des jeunes et des parents, est "comme un espace d'échange, de valorisation et de mobilisation autour du triptyque Orientation-Formation-Insertion", a expliqué le directeur de cabinet du ministre de la Formation professionnelle, Cheikh Fatma Diop.