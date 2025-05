Sénégal: L'ADL va aider Sébikhotane à concrétiser des projets 'structurants et durables', selon son DG

Sébikhotane — L'Agence de développement local (ADL) va appuyer Sébikotane, une commune du département de Rufisque, dans la concrétisation de projets structurants, inclusifs et durables, a assuré, samedi, son directeur général, Diamé Signaté.

"L'ADL, fidèle à sa mission de promouvoir un développement territorial inclusif en général, et local en particulier, s'engage aux côtés de communes comme Sébikhotane pour concrétiser des projets structurants, inclusifs et durables", a-t-il notamment indiqué.

M. Signaté intervenait à l'inauguration des installations de la Case numérique et du Bureau économique local du Foyer des jeunes de Sébikhotane. Plusieurs élus territoriaux, représentants de l'administration territoriale et des guides religieux et coutumiers du département de Rufisque ont pris part à la cérémonie.

"La réhabilitation du foyer des jeunes de Sébikhotane, en partenariat avec la commune, enrichie par l'intégration d'une Case numérique communautaire et d'un Bureau économique local, illustre cette ambition", a souligné le directeur général de l'ADL.

Il a insisté sur le fait qu'en plus de son volet rénovation, cette initiative redonne vie à un espace emblématique, jadis lieu de rassemblement et d'épanouissement. Il s'agit, a-t-il souhaité, d'en faire un Pôle stratégique de transformation numérique et économique.

L'inauguration de ces espaces marque une étape majeure dans la dynamique de développement territorial de nos communes, portée par une vision d'inclusion, d'innovation et de progrès, a martelé M. Signaté.

De son côté, Alioune Pouye, maire de Sébikhotane, a salué la réalisation de telles infrastructures qu'il traduit comme la "concrétisation d'une vision politique du président de la République et de son gouvernement".

"Notre objectif est clair, c'est dynamiser notre économie locale", a indiqué M. Pouye, soulignant que cette case numérique et le bureau économique local du foyer des jeunes de sa commune constituent "un véritable carrefour d'opportunités où chacun pourra se former et s'épanouir".

Il a promis de tout mettre en oeuvre pour assurer l'entretien et la maintenance de ces ouvrages en vue de les rendre durables.