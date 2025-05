Sénégal: La campagne agricole a été 'très satisfaisante' à Kédougou (DRDR)

Kédougou — Le directeur régional du développement rural (DRDR) de Kédougou (est), Ndiassé Sarr, juge "très satisfaisants" les résultats de la précédente campagne agricole, assurant par exemple que 25 000 tonnes de céréales avaient été produites durant cette période.

" Les résultats sont très satisfaisants dans l'ensemble. En ce qui concerne les cultures céréalières, nous sommes à une production de 25 000 tonnes, ce qui veut dire que Kédougou est une région céréalière par excellence", a-t-il commenté.

Intervenant lors d'un Comité régional de développement (CRD) présidé par le gouverneur de la région, Mariama Traoré, le DRDR de Kédougou a également indiqué que l'arachide et la culture du coton occupent toujours une place prépondérante dans la région.

Au total, 3 098 tonnes de coton ont été collectées dans la région de Kédougou durant la campagne de commercialisation 2024-2025 contre 2 335 tonnes la précédente campagne, ce qui correspond à une hausse de 33% de la production, a fait valoir M. Sarr.

" La SODEFITEX a collecté 3 098 tonnes de coton contre 2 235 dans le cadre de la commercialisation et de la campagne de 2023-2024, soit une progression de 33 %", a-t-il notamment souligné, non sans déplorer l'insuffisance du matériel agricole et l'inondation de certains champs de maïs le long de la Falémé, un affluent du fleuve Sénégal.

" Nous avons acquis depuis 2023 du matériel agricole toujours gardé dans nos entrepôts parce que les paysans ne disposent pas d'une capacité financière leur permettant de l'acquérir. Un Comité régional de développement doit être organisé par l'autorité pour trouver une solution à ce problème", a-t-il fait savoir.

Il a par ailleurs révélé que les opérations de mise en place des semences d'arachide pour la campagne agricole à venir ont atteint un taux de 98 % pour 15,7 % de taux de cession dans la région de Kédougou.

" Les opérations de mise en place ont bien démarré dans la région de Kédougou et sont à hauteur de 98 % pour 15,7 % de taux de cession avec la présence des forces de défense et de sécurité. Pour les espèces diverses les opérations de mise en place ont démarré seulement avec le maïs et le fonio pour le département de Saraya uniquement", a-t-il dit.

Le DRDR a, en même temps, affirmé que la mise en place du petit matériel attelé, notamment le semoir, houe sine, charrue et charrettes, est effectif depuis septembre 2024.

"Dans le département de Kédougou, au total 43 unités sont retirées dont 35 semoirs, 3 charrettes asines et 5 houes sine. La distribution se poursuit avec la liste d'attente. Pour les tracteurs du programme Intermaq, le dernier de 100 CV a été retiré. Et dans le département de Salémata, au total 45 unités ont été cédées aux bénéficiaires dont 28 semoirs mono rang et 15 houes sine trois dents et 02 charrettes après notification", a-t-il précisé.

Il a martelé que les prévisions pour l'hivernage de cette année indiquent une situation pluviométrique normale à excédentaire par rapport à l'année passée, facteur important pour une bonne planification des opérations de production.

Le gouverneur de la région de Kédougou, Mariama Traoré, a, de son côté, salué le taux de la mise en place des intrants dans la région.

" Globalement nous notons un bon taux de cession des intrants. Le hic, c'est l'utilisation d'herbicide de plus en plus prononcé dans la région et l'insuffisance de magasins de stockage. Les dégâts dans les périmètres agricoles concernent certains agriculteurs et d'autres ayant occupé le lit du fleuve Gambie ", a expliqué Mme Traoré.

Elle a invité les acteurs agricoles à se mobiliser davantage pour une réussite de la campagne hivernale, insistant sur l'importance de ne pas semer sur les rives de la Falémé.

" Il faut nécessairement une forte campagne de sensibilisation et de communication. J'invite vraiment les acteurs à ne pas cultiver aux abords du fleuve et à ne pas occuper également les zones névralgiques et les zones à risque", a-t-elle exhorté.