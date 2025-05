Sénégal: L'objectif d'orienter 30 % des jeunes diplômés vers des filières professionnelles réitéré à Ziguinchor

Ziguinchor — Le ministre de la Formation professionnelle, Amadou Moustapha Njekk Sarré, a réitéré samedi à Ziguinchor (sud) l'ambition du gouvernement de porter à 30 % le taux d'orientation des jeunes diplômés vers des filières professionnelles et techniques à l'horizon 2029.

"Notre ambition est clair : atteindre 30% d'orientation vers la formation professionnelle et technique d'ici à 2029", a lancé le ministre de la Formation professionnelle et technique en marge de la cérémonie officielle d'ouverture à Ziguinchor, de la deuxième édition d'un forum consacré opportunités de la zone sud.

Cette rencontre a réuni, entre autres, des jeunes, des acteurs publics, des collectivités territoriales, des partenaires, des organismes de formation et des institutions d'appui à l'insertion des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou et des autorités administratives.

"Face au taux élevé de chômage des jeunes, nous devons agir collectivement pour faire de la formation professionnelle et technique un levier d'insertion et d'autonomisation", a suggéré M. Sarré.

A son avis, il ne s'agit plus de former pour former, mais de former pour insérer, produire, entreprendre et transformer durablement notre économie par la force de nos compétences.

"Il s'agit de redonner à chaque jeune la possibilité de choisir une voie professionnelle porteuse, valorisante et durable", a-t-il fait valoir.

Le ministre de la Formation professionnelle et technique, porte-parole du gouvernement, a rappelé des programmes "ambitieux" sur lesquels l'État du Sénégal travaille pour répondre à la problématique de l'emploi, dans le cadre du portefeuille de projets et programmes prioritaires de l'agenda national de transformation Sénégal 2050.

Ces programmes visent à assurer la formation professionnelle, le développement de l'emploi et la transformation structurelle de l'économie, y compris l'inclusion des jeunes et l'élévation des compétences dans les secteurs porteurs de croissance, a-t-il martelé.

Le premier est le programme de la grande offensive de la formation professionnelle, du développement de l'emploi et du développement massif de la formation professionnelle tandis que le second concerne Programme national de promotion de l'emploi à travers la Grande Coalition pour l'Emploi, a ajouté Moustapha Njekk Sarré.

"Nous engageons cette grande offensive pour faire de la formation professionnelle une véritable arme de construction massive d'emploi et de souveraineté nationale", a-t-il promis, avant de vanter les potentialités économiques, sociales et halieutiques que regorge la Casamance.

Le ministre a expliqué que ce forum placé sous le thème "La formation professionnelle au service de l'insertion : choisir sa voie pour construire son avenir", est une opportunité de découvrir les métiers d'avenir, de s'informer dans les filières disponibles, de rencontrer des professionnels, de bénéficier d'un accompagnement personnalisé et d'amorcer son propre projet professionnel.