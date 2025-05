Tunisie: Festival de musique et de gastronomie pakistanaises - Un beau dialogue culturel

La talentueuse chanteuse du groupe «Sawaal», accompagnée par une guitare et un cajon, d'ouvrir le festival avec une prestation solennelle des hymnes nationaux des deux pays avant de présenter un répertoire alternant de célèbres chansons pakistanaises et tunisiennes. Une admirable performance entraînante et passionnée.

Diplomates, journalistes et autres invités de l'ambassade de la République islamique du Pakistan se sont réunis le 28 mai dernier au Centre des Arts, de la Culture et des Lettres Ksar-Saïd pour fêter le 67e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Pakistan et la Tunisie.

Les célébrations, qui s'inscrivent dans le cadre de la promotion des échanges culturels, du dialogue interpersonnel et de l'amitié mutuelle les deux pays frères, ont pris la forme d'un festival de musique et de gastronomie pakistanaises avec au programme les prestations du groupe pakistanais «Sawaal» et de l'artiste tunisien Haythem Hadhiri, suivies d'une présentation de plats pakistanais préparés par le chef de cuisine pakistanais, Mohammad Razzaq.

A cette occasion, l'ambassadeur pakistanais en Tunisie, Javed Ahmed Umrani, a rappelé l'histoire de solidarité et de soutien mutuel qui lie la Tunisie et le Pakistan depuis leurs indépendances respectives. Il a souligné que cette relation continue de se renforcer aujourd'hui à travers des visites de haut niveau, la mise en place de commissions mixtes et l'ouverture de nouvelles ambassades, notamment dans le cadre de la stratégie pakistanaise visant à accroître sa présence diplomatique et économique sur le continent africain.

Il a souligné dans ce sens que la coopération culturelle et sociale occupe une place centrale dans les relations bilatérales entre la Tunisie et le Pakistan. Et c'était à Iqra Arif, la talentueuse chanteuse du groupe «Sawaal», accompagnée par une guitare et un cajon, d'ouvrir le festival avec une prestation solennelle des hymnes nationaux des deux pays avant de présenter un répertoire alternant de célèbres chansons pakistanaises et tunisiennes. Une admirable performance entraînante et passionnée qui a su séduire les convives, surtout les Tunisien.n.e s qui ont chanté avec elle «Lamouni eli gharou meni» de Hedi Jouini et «El Ain Eli ma Tchoufekchi» de Lotfi Bouchnak.

Sawal Band est un groupe pakistanais jouissant d'une large popularité à l'échelle nationale. Il s'est fait connaître comme un groupe de fusion mêlant pop et rock soufi, reconnu aussi bien au Pakistan qu'à l'étranger.

De son côté, le Tunisien Haythem Hadhiri, accompagné par Mokhles Aouinti et Noetaz Aouinti (bendir + tar), a choisi de proposer un répertoire de chants soufis. Chanteur, musicien, compositeur et acteur tunisien, Haythem est surtout connu pour ses performances lyriques, ayant remporté plusieurs prix, dont celui de «Meilleure voix lyrique de Tunisie» en 2010. Il a également été récompensé lors de concours internationaux comme «Les clés d'or de Paris» et Hélena Nicolaï en Bulgarie.

Les convives ont pu, par la suite, s'ouvrir sur certaines saveurs pakistanaises autour d'un buffet proposant quelques plats typiques avant de retrouver les artistes de la soirée pour un épilogue musical.