Tunisie: CA/Rôle du sponsor Américain - Souveraineté sportive...

Il y a quelques mois, on écrivait, sur ces mêmes colonnes, que le maintien de l'entraîneur Bettoni à la tête du Club Africain serait, sans aucun doute, fatal pour le présent et même l'avenir de l'équipe, tellement ce technicien était désarmé à tous les niveaux.

Et voilà, qu'à la fin du parcours, la situation alarmante dans laquelle se retrouve désormais le club a fini par confirmer toutes les prédictions. Un bureau démissionnaire avant même le match des quarts de finale contre l'USM, un entraîneur qui fuit le navire, des joueurs impayés... Et toute une mêlée confuse inquiétante.

Mais là n'est pas l'essentiel : depuis la démission du bureau provisoire, l'investisseur américain a saisi ce vide pour imposer, au vu et au su de tous, une mainmise sur le club. Un antécédent grave, trop même. Selon l'accord conventionnel, le rôle de l'Américain devrait se limiter, en effet, au mécénat, sans une contrepartie directe. Il a été sollicité pour aider le club et non pas pour le gérer.

Une intrusion donc préoccupante, surtout qu'il est question d'une souveraineté sportive nationale qui restera, toujours, une ligne rouge. Le sport est justement une fierté nationale, un élément de cohésion sociale et un facteur de rayonnement international. Or, notre investisseur, muni d'une carte blanche, dicte, depuis quelques jours, toutes ses volontés.

On parle ainsi de l'engagement d'un rapport moral et financier, d'audit (avec des experts étrangers), de démarches de recrutement... Sans aucune réaction ou une remise à l'ordre, notamment du comité des sages qui a fini par appeler à des élections pour le 21 juin tout en essayant de préserver son territoire menacé. A en croire certaines sources, une guerre de clans et d'influence est en train de s'élargir au niveau de l'environnement du club.

Certes, le sponsor réaffirme, sans cesse, ses bonnes intentions, en parlant d'engagement moral pour une relance globale et durable du CA, mais le doute de revivre certains anciens scénarios dramatiques est toujours de mise. On doit donc réagir vite et dissiper ce flou qui risque de compromettre l'avenir du club. Une éventualité qui donne, déjà, des frissons car le CA reste et restera, n'en déplaise à certains, un pan de la mémoire sportive nationale.