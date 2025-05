Tunisie: Hand/Etat des lieux - Bonnes nouvelles

Des équipes nationales des jeunes à l'arbitrage, certains événements promettent une relance de cette discipline.

Assurément, le handball traverse une période satisfaisante. Bien entendu, ce qui se fait au niveau de l'équipe nationale tient aux résultats acquis sur le terrain. Le récent engagement de notre sélection Juniors en championnat arabe a été, par exemple, une excellente initiative à l'issue de laquelle on a économisé de l'argent et acquis une bonne expérience, à la faveur d'une compétition d'une bonne intensité en prévision du Mondial de cette catégorie.

L'arbitrage, vent en poupe

Notre arbitrage se positionne sur le plan international.

L'arbitrage de nos paires féminines et masculines a enregistré la meilleure des reconnaissances de son niveau par la convocation d'arbitres pour des manifestations continentales et internationales.C'est bon signe. Et cela dénote des progrès qui se répercuteront forcément sur le handball en général.

En effet, ce sport devient de plus en plus rapide, athlétique, où l'engagement physique frôle la violence. Le rôle des arbitres devient dès lors extrêmement important pour canaliser cet engagement rigoureux et permettre au jeu de se dérouler dans les meilleures conditions.

Retour vers le nord

L'accession, sinon le retour vers le nord du pays, d'une équipe opérant au sein de l'élite, est, également, une bonne nouvelle. Le Croissant Sportif Bizertin a, à un moment donné, occupé la scène. Le C.S.B, comme se plaisaient à le scander les fans de ce club, était un Club Omnisports avec le volley-ball, le waterpolo, l'athlétisme et surtout le handball, qui faisaient sa renommée.

Ce Club a été fondé par les membres de trois familles parentes: les Bouzaïene, les Maknine et les Lassoued le 16 février 1949. C'est le Club Athlétique Bizertin qui a pris le relais. Après de longues années de travail, il semble que c'est un retour prometteur.

La propagation de cette discipline permettra au handball de mieux respirer. La région de Bizerte a, toujours, enfanté de très bons joueurs techniques et athlétiques. Bon nombre de handballeurs jouaient le waterpolo en été. Il fallait les trouver ces joueurs et les encadrer.

Cela semble avoir été fait et ce retour pourrait encourager l'émergence au nord du pays (le retour de l'équipe de Menzel Bourguiba) de nouvelles équipes de valeur. C'est à la Fthb de pousser dans ce sens, en y organisant des tournois nationaux et internationaux, pour drainer les jeunes, filles et garçons, dont regorge la région, vers sa discipline sportive.