Parmi les États contractants, la République du Congo a pris part à l'acte constitutif de la Convention pour la création de l'Organisation internationale pour la médiation.

Cette cérémonie solennelle de signature de l'acte constitutif de la Convention portant création de l'Organisation internationale de la médiation (IOMed) s'est déroulée le vendredi 30 mai à Hong Kong, au Japon. La République du Congo y était représentée par une délégation congolaise conduite par l'ambassadeur Guy Nestor Itoua, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, et comprenant le secrétaire général adjoint, chef de département des affaires multilatérales et de la francophonie, l'ambassadeur Paul Maloukou.

Pour cette présente convention, les États contractants ont reconnu l'importance de la médiation pour la promotion de la paix, du développement, des relations amicales et de la coopération entre les États. Ils ont été guidés par les objectifs et principes consacrés par la Charte des Nations unies. Ils ont reconnu également le besoin de flexibilité dans le règlement des litiges internationaux, les avantages significatifs de la médiation, ainsi que le recours s'y rapportant de plus en plus fréquent dans la pratique.

De ce fait, ils ont considéré la nécessité pour la communauté internationale de créer une organisation intergouvernementale permanente de règlement des litiges internationaux par la médiation.

Les États contractants ont retenu la Déclaration conjointe relative à la création d'une organisation internationale pour la médiation, celle-ci lui servant, pour ce faire, de fondement initial, bien convaincus que la création de l'IOMed favorisera le règlement pacifique et amiable des litiges internationaux et contribuera à bâtir des relations internationales harmonieuses.

Ils sont également convaincus du fait que la création de l'Organisation internationale pour la médiation permettra de faire progresser et de promouvoir le recours à la médiation, constituant de surcroît un complément utile aux mécanismes internationaux existants de règlement des litiges.

Enfin, ils ont réitéré qu'aucun État contractant ne sera considéré, du seul fait de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation et de l'adhésion à la présente Convention et sans son consentement, comme ayant l'obligation de soumettre un différend particulier à la médiation.