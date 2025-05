Congo-Brazzaville: Vie des partis - Une nouvelle coalition de l'opposition voit le jour

Nommée " Rassemblement des forces du changement"(RFC), la plateforme qui regroupe, pour l'heure, une dizaine de formations politiques de l'opposition congolaise, a été présentée à la presse le 31 mai à Brazzaville par le collège des présidents dudit cartel.

Le RFC a pour coordonnateur Clément Miérassa, président du Parti social-démocrate congolais. Il est entouré de bien d'autres opposants parmi lesquels Jean-Jacques Serge Yhombi Opango, président du Rassemblement pour la démocratie et le développement et d'Uphrèm Dave Mafoula, président du parti "Les Souverainistes".

Créé pour conquérir de manière démocratique le pouvoir à l'issue de l'élection présidentielle de mars 2026, le Rassemblement des forces du changement, a précisé le collège des présidents, est loin d'être un cartel qui va en guerre contre le régime en place. « Nous n'avions pas créé ce rassemblement pour inciter le peuple à la révolte et à la violence.

Même si l'opposition est plurielle, notre challenge est de nous unir pour bâtir des stratégies plus efficientes afin de virer le PCT du pouvoir », a indiqué Jean-Jacques Serges Yhombi Opango. « Notre démarche est pacifique parce que nous ne voulons pas de la violence », a rétorqué Clément Miérassa.

Le Rassemblement des forces du changement repose sur quelques valeurs politiques spécifiques. Il prône l'unité dans la diversité comme un levier de transformation et considère la division comme son principal ennemi mais accorde la primeur au dialogue, de la complémentarité.

« Le Rassemblement des forces du changement fait de la démocratie réelle le respect des libertés et des droits fondamentaux des principes non négociables. Nous défendons la souveraineté du peuple congolais, l'État de droit, les élections libres et honnêtes, la liberté d'expression, la liberté de la presse et l'indépendance de la justice, car il n'y aura pas de renouveau sans démocratie réelle, vivante, inclusive et authentique. La paix et la non-violence sont notre démarche. Nous croyons que le changement ne peut être durable que lorsqu'il est démocratique et pacifique », relève la déclaration publiée à cet effet lue par Dave Mafoula.

Le cartel a choisi pour devise « Tongo Etani », un terme lingala qui signifie « Levée du soleil », mais le concept traduit un nouveau départ politique vers des grands changements. Tout ceci traduit l'engagement que ces opposants ont pour renverser la vapeur dans les urnes en 2026. Ainsi, pour atteindre cet objectif, Clément Miérassa a exhorté les Congolais à les soutenir dans leur combat comme ce fut le cas en 2016. Il a, par ailleurs, présenté au peuple leurs sincères excuses pour des fautes commises et engagements non tenus dans leur combat politique.