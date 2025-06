Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 01 juin 2025

revue de presse

Inondation : L’Égypte décrète l’état d’alerte

L’Égypte a décrété l’état d’alerte face aux inondations, après que la région d’Alexandrie a été frappée par un événement météorologique d’une extrême rareté. D’autres régions du Delta du Nil et de la côte nord-ouest pourraient également être affectées, tandis que des vents de sable menacent la Haute-Égypte.

Dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 mai 2025, la ville d’Alexandrie a été balayée par un événement météorologique d’une extrême rareté : des vents violents, de fortes pluies orageuses et surtout, un épisode de neige en plein mois de mai. Face à cette situation exceptionnelle, les autorités égyptiennes ont décrété l’état d’alerte maximale dans l’ensemble du gouvernorat. (Source apanews)

Le Niger dévoile le premier véhicule militaire de fabrication locale pour la défense nationale

Les forces armées nigériennes ont officiellement présenté le premier véhicule militaire conçu et assemblé au niveau national, le Tamgak Wangari.

Defence Blog rapporte que le véhicule militaire surnommé Tamgak Wangari a été entièrement construit au Niger par des ingénieurs et techniciens locaux et est le résultat d’années d’observation sur le terrain et de perfectionnement technique. (Source Afrikmag)

En difficulté au Sénégal, Macky tisse sa toile pour le poste de secrétaire général de l'ONU

S'il n'est pas encore officiellement candidat, l'ancien président sénégalais veut croire en ses chances de succéder à António Guterres. Une ambition qui n'est pas sans se heurter à certains obstacles.

Le sujet, sensible, a été abordé lors de la très discrète rencontre entre Emmanuel Macron et Macky Sall, à l'Élysée, le 27 mars (AI du 02/04/25). Si les échanges lors de ce tête-à-tête ont essentiellement tourné autour de la situation dans la région, l'avenir de l'ancien chef de l'État sénégalais a également été évoqué.

Jeune retraité de 63 ans, Macky Sall convoite, de longue date, le poste de secrétaire général des Nations unies (ONU), dont le titulaire actuel, le Portugais António Guterres, doit quitter ses fonctions en décembre 2026. (Source PressAfrik)

Nigeria : Des dizaines de soldats et policiers arrêtés pour des soupçons de trafic d'armes à des groupes

Au Nigeria, plus de 30 soldats et policiers ont été arrêtés mercredi 28 mai, soupçonnés d’avoir participé à un trafic d’armes à destination de groupes armés, notamment jihadistes, selon un porte-parole de l’armée. Depuis août 2024, une vaste opération militaire vise à enrayer le vol d’armes et de munitions, un enjeu devenu central dans la lutte contre les groupes armés qui menacent la sécurité du pays.

Cette opération, baptisée « Snowball » (boule de neige), intervient alors que le Nigeria fait face à de multiples violences : une insurrection jihadiste de plus de 15 ans dans le nord-est, des enlèvements en hausse dans le nord-ouest, des conflits entre agriculteurs et éleveurs dans le centre-nord et un mouvement séparatiste dans le sud-est. (Source RFI)

RDC : L'Assemblée nationale autorise la poursuite des procédures contre Mutamba

L’Assemblée nationale congolaise a autorisé la poursuite de l’examen d’une requête du procureur général concernant le ministre de la Justice. Cette décision a été prise à l’issue d’une réunion plénière des parlementaires.

Le procureur général Firmin Mvonde a demandé aux députés le droit d’instruire une instruction à charge contre Constant Mutamba qu’il soupçonne d’avoir détourné 19 millions de dollars sur les 39 millions destinés à la construction d’une prison à Kisangani.

Il lui est reproché d'avoir ordonné un paiement dans le cadre d'une passation de marché de gré à gré, qui n'avait pas encore été approuvée par l'autorité compétente. (Source Africanews)

Afrique du Sud : Les petites et moyennes entreprises face à la problématique du financement

Les petites et moyennes entreprises demeurent au cœur de l’économie. Elles représentent à elles seules plus de 90% des entreprises en Afrique et emploient près de 60% de la population active. Elles jouent donc un rôle clé dans l’économie, contribuant à la croissance et au développement. Malgré leur importance, les PME en Afrique font face à des défis majeurs, notamment l’accès au financement. C’est notamment le cas en Afrique du Sud.

Les PME qui adoptent les technologies numériques peuvent en effet augmenter leur productivité de 20 à 30%. Mais encore faut-il résoudre la question de l’accès au crédit. Le sujet sera débattu en juillet prochain en Afrique du Sud dans le cadre d’une rencontre des pays du G20. (Source Africa 24)

Gabon : Le gouvernement annonce une opération d’assainissement de la gestion du patrimoine de l’Etat

A la suite des mesures prises par le ministre de l’Economie Henri-Claude Oyima, le Conseil des ministres qui s’est tenu ce 30 mai 2025, sous l’autorité du président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, a validé le lancement d’une opération visant à clarifier et assainir la gestion du patrimoine de l’État. Cette initiative s’inscrit dans la volonté du Président de la République de redonner à l’État sa pleine capacité d’action.

Dans le cadre de cette opération, un inventaire exhaustif des biens de l’État sera entrepris sur l’ensemble du territoire national. Cet inventaire comprendra le parc immobilier, les réserves foncières, les baux administratifs, les équipements de télécommunication ainsi que les compteurs d’eau et d’électricité. Le parc automobile de l’État sera également inclus dans cette opération. L’objectif principal est de rétablir une vérité patrimoniale, d’identifier les anomalies, et de récupérer les biens indûment occupés ou détournés. (Source GabonMediaTime)

Ouganda : Yoweri Museveni plaide pour une solution africaine à la crise congolaise

Le président ougandais Yoweri Museveni a officiellement pris, le 28 mai, la présidence du Mécanisme de suivi de l’accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région des Grands Lacs. Il succède pour deux ans à son homologue burundais Évariste Ndayishimiye.

Lors de cette cérémonie à haut enjeu, Museveni a défendu une approche résolument régionale pour résoudre la crise persistante en République démocratique du Congo, critiquant fermement les tentatives de règlement menées depuis l’extérieur. (Source Africapresse)

Ligue des Champions : Pyramids contre Sundowns, le dernier acte

Le dimanche 1er juin, Pyramids FC accueillera Mamelodi Sundowns au stade du 30 Juin au Caire pour la finale retour de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies 2024/25. Coup d'envoi à 20h00 (heure locale), soit 17h00 GMT. Il s'agira de la 61e finale de l'histoire de la compétition, la 29e depuis la refonte de 1997 en Ligue des Champions.

Au match aller, le 24 mai à Pretoria, les deux équipes s'étaient quittées sur un nul (1-1) : Lucas Ribeiro Costa avait ouvert le score pour Sundowns à la 54e minute, avant l'égalisation de Walid El Karti dans le temps additionnel.

Les Égyptiens seront sacrés champions en cas de victoire ou de 0-0. Sundowns l'emportera en cas de succès ou de match nul à partir de 2-2. Un nouveau 1-1 enverrait les deux formations aux tirs au but. (Source CAF)

Présidentielle 2025 au Cameroun : Maurice Kamto lance une plateforme de levée de fonds pour la diaspora

Après avoir annoncé le 29 janvier 2025 le lancement de l’opération de collecte de fonds nationale, il vient de mettre en ligne une plateforme dédiée à la diaspora camerounaise via le lien https://mk2025.org, accessible depuis le 30 mai 2025.

Ce dispositif numérique est porté par la Fondation de la Renaissance pour l’action sociale et le développement, à travers le projet Œuvres de la Renaissance – Renaissance Works. Il s’inscrit dans une volonté claire de mobiliser toutes les énergies citoyennes, y compris au-delà des frontières nationales.

Dans un message solennel adressé à la diaspora, Maurice Kamto exhorte ses compatriotes de l’étranger à prendre pleinement part à cet effort collectif : « J’invite notre incomparable diaspora à prendre la place qui est la sienne… pour une contribution record, à la mesure des enjeux. » (Source Cameroun 24)