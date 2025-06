Tunisie: « Echoes of a Journey » à la Galerie TGM - Dans l'univers de Hammadi Ben Saad

Depuis le jeudi 29 mai, Hamadi Ben Saad occupe les cimaises de la Galerie TGM, un hommage à une figure marquante de l'art contemporain tunisien.

S'étalant sur plusieurs années de création artistique, l'exposition «Echoes of a Journey» offre un voyage immersif dans l'univers visuel et poétique de Hamadi Ben Saad, dévoilant les strates d'un langage visuel en constante évolution.

Conçue comme un voyage à travers le temps, l'exposition met en lumière les différentes phases de la carrière de Ben Saad, révélant les transformations de son approche, ses expérimentations techniques, ainsi que les thèmes récurrents qui traversent son oeuvre.

Cette exposition «Echoes of a Journey» rend hommage à Hammadi Ben Saad, une figure emblématique de l'art contemporain tunisien. À travers un parcours retraçant plusieurs décennies de création, cette exposition invite à plonger dans l'univers visuel et poétique de l'artiste, dévoilant les différentes strates d'un langage plastique en perpétuelle évolution.

Cette rétrospective met en lumière les étapes clés de la carrière de Ben Saad, ses expérimentations techniques et les thématiques qui traversent son œuvre. Né en 1948 à Tunis, où il vit et travaille encore, Hammadi Ben Saad est un artiste autodidacte dont la pratique, entamée à la fin des années 1960, mêle art brut, art contemporain et liberté d'expérimentation.

Inspiré par la Médina de Tunis, les couleurs changeantes des saisons et les mouvements de la nature, il questionne à travers son travail la représentation du corps humain. Sa démarche se caractérise par une liberté formelle singulière, s'affranchissant des normes esthétiques dominantes, tout en puisant dans les matériaux du quotidien-- papiers kraft, cartons, tissus usagés -- transformés par la peinture, le collage et l'assemblage.

Son univers visuel, à la fois brut, charnel et poétique, s'inscrit dans un dialogue avec les héritages du mouvement Supports/Surfaces et du Nouveau Réalisme, tout en restant profondément personnel. Il oscille entre peinture figurative, à travers portraits et visages, et abstraction, développant des formes diffuses nées de son processus créatif.

L'approche abstraite de l'artiste se distingue par une gestuelle intuitive et une exploration libre des matières, notamment à travers le collage et la superposition de couches sur de grandes toiles souvent monochromes. Ces surfaces sans hiérarchie ni point focal deviennent de véritables terrains d'expérimentation, où l'accumulation de textures évoque un art brut à la fois lyrique et instinctif.

Selon Rim Ben Boubaker, auteure du texte accompagnant l'exposition, «dans les œuvres de Hammadi Ben Saad, il y a des silences qui palpitent sous la peau des surfaces, des gestes d'ombre et de lumière qui échappent au cadre et au temps. La peinture ne raconte rien, elle devient ; elle murmure».

Chaque collage est présenté comme une archéologie de l'instant, où les strates de papier roulé, plié et tressé, mêlées à la colle et au hasard, forment une « lente tectonique du geste, un patient chaos d'apparitions et d'effacements».

L'œuvre de Ben Saad ne cherche pas à représenter des images, mais à ouvrir des seuils, offrant «des lieux où le regard s'égare, où la matière parle un langage sans mots -- celui du mouvement, de la mémoire, du mystère».

Une exposition à voir absolument jusqu'au 29 juin.