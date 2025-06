Tunisie: Mes Humeurs - Passions classiques !

De toute évidence, la musique classique prend de plus en plus de notoriété et de l'ampleur dans notre pays (particulièrement à Tunis), à la lumière du nombre grandissant des publics présents aux spectacles (auxquels j'ai assisté) le style classique conquiert de plus en plus de monde, tant mieux !

Ce qui suit n'est certes pas exhaustif, nos pages culture ont rendu compte des spectacles donnant une idée de leurs contenus et leurs richesses.

Commençons par citer la Fondation Internationale Hasdrubal pour la culture et les arts Mohamed Lâmouri, qui a produit le plus de spectacles de ce genre en collaboration avec les conservatoires européens : le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (Snsmdp), la Maîtrise de la Cathédrale et des Petits Chanteurs de Monaco, l'Académie d'orchestre du Philharmonique de Vienne et la dernière convention a été signée avec le Conservatoire de Dublin (Irlande) .

Plusieurs sessions pédagogiques de formation et d'échanges ont eu lieu à Hammamet, sous la direction de Laurent Jost, violoncelliste et directeur artistique de la Fondation et Zied Zouari, violoniste et enseignant, ces cycles ont été couronnés par des concerts de sortie de résidence organisés à l'occasion, des spectacles originaux qui ont suscité l'admiration du public.

Les sessions sont destinées en faveur des étudiants tunisiens et français, monégasques et autrichiens, (on attend les artistes irlandais). Elles ont pour objectif d'apporter à chaque étudiant participant une expérience d'apprentissage unique et de convergence artistique, représentant notamment une source d'enrichissement mutuel entre les étudiants participants. Quelques dizaines de jeunes entre instrumentistes et chanteurs ont participé à ces sessions. Les travaux, les masters-class ont été organisés pour le bonheur et l'expérience des étudiants.

L'Orchestre Symphonique de Carthage (OSC), dirigé par Hafedh Makni, n'est plus à présenter, il a acquis une notoriété telle qu'il fait le plein à chacune de ses représentations, et joue à guichets fermés pendant les fêtes de fin d'année.

Il faut noter qu'à chaque fois que les affiches annoncent des noms d'artistes connus ou des titres de morceaux connus, le public afflue en grand nombre. Les genres Concerts Historiques Strauss & Mozart en Tunisie. Valses, Polkas & Symphonie du spectacle viennois tenu à la Cité de la culture, à l'occasion du tricentenaire des relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Autriche.

Le dernier spectacle proposé par l'Institut français de Tunis (IFT) à la Cité de la culture à l'occasion du 150 anniversaire de la naissance de Ravel, le Boléro (qui, remarquons se bonifie partout, en avançant dans le temps) a été sans doute un accélérateur (ajouté au nom du violoncelliste Sébastien Hurtaud et l'Orchestre symphonique tunisien) pour attirer le public.

Le potentiel public est là, disponible. Nous pensons(espérons) que les institutions culturelles ( publiques et privées) leur réserveront des programmes qui enrichiraient leur curiosité... et leur passion.