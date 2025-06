Afrique du Nord: Nafti plaide, au Caire, en faveur d'un dialogue interlibyen inclusif pour une solution politique consensuelle

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a réaffirmé, samedi, au Caire, la position ferme et constante de la Tunisie en faveur d'un dialogue interlibyen inclusif, placé sous l'égide des Nations unies et avec le soutien des pays du voisinage, en vue d'une solution politique consensuelle mettant un terme au conflit en Libye.

Nafti s'exprimait à l'occasion de la réunion consultative tripartite sur la situation en Libye, tenue en présence du ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'Emigration et des Expatriés, Badr Abdelatty et du ministre d'État, ministre algérien des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf.

Le ministre a réaffirmé, lors de cette réunion, « l'engagement ferme de la Tunisie à participer activement à toutes les initiatives, mécanismes et processus visant à favoriser un règlement politique global et durable en Libye », indique le département des Affaires étrangères.

À l'issue de cette réunion tripartite, organisée dans le cadre de la relance du mécanisme des pays du voisinage de la Libye, une déclaration conjointe a été publiée. Dans ce texte, les ministres des Affaires étrangères de Tunisie, d'Égypte et d'Algérie appellent toutes les parties libyennes à faire preuve de la plus grande retenue et à mettre fin immédiatement à toute forme d'escalade afin d'assurer la sécurité et l'intégrité du peuple libyen frère et de favoriser l'émergence d'un consensus, avec l'appui des Nations unies et le soutien des pays voisins, pour faire avancer le processus politique en Libye.

Ils ont insisté sur l'urgence de parvenir à une solution à la crise libyenne et de mettre fin à la division politique, dans le but de prévenir toute nouvelle flambée de violence, l'expansion du terrorisme et l'aggravation du conflit.

Le ministres tunisien, algérien et égyptien ont aussi réaffirmé leur rejet catégorique de toute ingérence étrangère en Libye qui ne fait qu'alimenter les tensions internes, prolonger la crise et compromettre la sécurité et la stabilité en Libye et dans les pays du voisinage, lit-on de même source.

Dans cette perspective, les ministres ont appelé à poursuivre le soutien aux efforts du Comité militaire mixte (jmc 5+5) en vue de consolider le cessez-le-feu en vigueur, de garantir le retrait, dans un délai défini, de toutes les forces étrangères, combattants étrangers et mercenaires, et de réunifier les institutions militaires et sécuritaires, dans le plein respect des initiatives entreprises dans les cadres onusien, africain, arabe et méditerranéen.

Les ministres tunisien, algérien et égyptien des Affaires étrangères ont exhorté les parties libyennes à poursuivre le processus politique et à aller de l'avant en vue de l'unification des institutions nationales et de l'organisation des élections législatives et présidentielle.

Ils ont réaffirmé le principe de souveraineté pleine et entière de la Libye sur son processus politique, lequel doit émaner de la volonté et du consensus de toutes les composantes du peuple libyen frère, avec le soutien des Nations unies, dans un esprit d'inclusion et de respect de l'intérêt général.

Les ministres ont enfin convenu de poursuivre la coordination entre leurs pays et l'Organisation des Nations unies en vue de promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et le développement dans la région.

Ils ont appelé à l'organisation de la prochaine réunion ministérielle du mécanisme tripartite à Alger, suivie d'une autre réunion à Tunis, avant la fin de l'année en cours.