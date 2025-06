Afrique: L'Éthiopie a participé à la mission du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en Guinée

Addis-Abeba — L'Éthiopie a participé à la mission du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (CPSUA) en Guinée du 30 au 31 mai 2025.

Selon le ministère des affaires étrangères, cette mission vise à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent et, plus particulièrement, à soutenir la Guinée soeur dans sa transition politique.

La visite offre au CPSUA l'occasion de dialoguer directement avec les autorités guinéennes, d'évaluer l'état actuel de la transition vers l'ordre constitutionnel et d'explorer les moyens de renforcer la coordination des initiatives de consolidation de la paix aux niveaux régional et continental.

Le Conseil mène des consultations fructueuses avec les responsables guinéens. Au cours de ces discussions, les États membres du CPSUA ont salué l'ouverture et l'engagement des autorités guinéennes en faveur du dialogue.

Il a salué les récents développements politiques positifs et ont encouragé la poursuite de la coopération avec l'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) afin de garantir une transition harmonieuse et inclusive.

L'ambassadeur Nebiyu Tedla, représentant permanent adjoint de l'Éthiopie auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), représente l'Éthiopie au sein de la mission du CPSUA.