Sénégal: Joal Fadiouth intronise son 13e Sacuur, le 'Roi de la mer'

Antoine Samal Thiakane a été intronisé, vendredi à Joal Fadiouth (Mbour, ouest), 13e Sacuur, le Roi de la mer dans la tradition sérère de cette localité du département de Mbour.

"On vient d'introniser le nouveau Roi de la mer qui est investi des pouvoirs d'implorer les forces de la mer, pour rendre celle-ci prospère en produits halieutiques [et] assez calme pour le transport maritime qui s'y exerce", a dit Ambroise Sarr, président de la lignée maternelle Jahanoora Njare Sarr de Joal Fadiouth, un des principaux ports de pêche du Sénégal.

"Le Sacuur joue le rôle de pasteur. Il est l'oncle par qui nous devons passer pour accéder aux produits halieutiques et avoir la protection contre les mauvais esprits de la mer", a ajouté M. Sarr, un membre de cette lignée dont est issu le Sacuur.

La cérémonie d'intronisation s'est déroulée à la place publique de l'île aux coquillages, en présence des populations riveraines et d'invités.

Assis côte à côte, les regards tournés vers l'Est, le roi et la reine ont eu droit à quelques rituels symbolisant les moments forts de l'intronisation.

"L'Est, c'est le soleil levant, c'est la lumière. Après avoir passé une nuit d'obscurité, la veille, ils [doivent] s'orienter vers le soleil levant, qui [marque] le début de la [journée], pour recevoir cette lumière qui va leur [donner] l'inspiration et la sagesse, pour bien gouverner pendant leur règne", a expliqué Ambroise Sarr.

Sous le roulement des tam-tams, de vieilles dames "pleines de sagesse" ont versé du mil contenu dans une grosse calebasse, sur la tête du roi et de la reine.

"Le mil, c'est la [base] de nourriture quotidienne. C'est le symbole de la bravoure de nos paysans dans les champs", explique Ambroise Sarr, ajoutant que "le mil peut symboliser les quatre éléments de la vie, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu".

Après la cérémonie d'intronisation, le roi de la mer et la reine, tout de blanc vêtus, se sont dirigés vers la mer, accompagnés d'une procession, au rythme des tambours et acclamations.

Arrivé devant l'océan, il a jeté, dans l'eau, les produits qui étaient contenus dans une calebasse, avant de rejoindre son domicile.

"Les gestes qu'il a faits sur l'eau représentent son lien avec l'eau. Il a plongé dans l'eau une carpe et des mollusques. Ces éléments vivant dans l'eau sont témoin de l'histoire et de l'évolution de notre communauté", a relevé le président de la lignée maternelle Jahanoora Njare Sarr de Joal Fadiouth, terre natale du premier président de la République, Léopold Sédar Senghor.

Selon lui, le Sacuur est investi d'un pouvoir qui exige de lui une certaine ligne de conduite. Il aura comme mission de "veiller à ce que la mer soit bénéfique et pacifique et de permettre une exploitation optimale et durable de ses richesses, au profit de la société, d'assurer la protection des populations en mer et dans la vie de tous les jours, sous différentes formes".