Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Une convention Congo-Pnud pour le programme 'Promise'

La ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, et la représentante du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), Adama-Dian Barry, ont signé à Brazzaville une convention d'appui au programme multisectoriel intégré de soutien à l'entrepreneuriat : " Promise".

Le programme "Promise" a pour objectif de créer 50 000 entreprises d'ici à 2030, d'accompagner 500 000 femmes et de générer 150 000 emplois directs. Il s'agit en réalité d'offrir aux jeunes et aux femmes un environnement propice pour entreprendre et innover en saisissant les opportunités locales.

« Nous saluons la vision du Congo de la mise en place de ce programme intégrateur à fort impact qui allie tous les ingrédients nécessaires pour l'épanouissement d'un écosystème entrepreneurial solide », a indiqué la représentante du Pnud, Adama-Dian Barry, après la signature de la convention.

Une déclaration faite en présence des ambassadeurs de la Turquie, de l'Algérie, de la Mauritanie, du Mali, du coordonnateur des Agences du système des Nations unies au Congo et du directeur général de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique.

Le gouvernement joue sa partition

Dans son mot de circonstance, la ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, a souligné que l'exécutif jouera pleinement sa partition pour que le programme "Promise" soit une réussite.

« Le gouvernement prendra ses responsabilités. Nous mobiliserons les financements nationaux nécessaires, nous garantirons la cohérence de l'intervention publique, nous assurerons la réédition des comptes ainsi que la visibilité stratégique de tous les partenaires contributeurs », a-t-elle fait savoir.

Dans l'exécution de ce programme qui, par ailleurs, vise à valoriser le "Made in Congo", le Pnud, partenaire technique et financier, s'engage à assurer la transparence, la redevabilité et la qualité des résultats grâce au panier commun de financement ouvert à tous les partenaires.