Congo-Brazzaville: Préfecture d'Impfondo - Trois Congolais interpellés pour trafic de peau de panthère

La détention d'une peau de panthère et d'écailles de pangolin géant à Impfondo, dans la préfecture de la Likouala, a été, le 27 mai, l'objet d'interpellation par les services habilités de trois présumés délinquants fauniques.

Deux des trois présumés délinquants ont été pris en flagrant délit de détention, circulation et tentative de commercialisation d'une peau de panthère, d'une quantité importante d'écailles et quatre griffes de pangolin géant. Après dénonciation, le présumé propriétaire de ces produits a été rattrapé quelques heures plus tard dans la localité Epéna-Centre et ramené à Impfondo.

Interpellés par les services de gendarmerie de la Likouala en poste à Impfondo et à Epéna-centre, en collaboration avec les agents de la direction départementale de l'économie forestière, bénéficiant de l'appui technique du Projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage, les trois supposés délinquants fauniques sont de nationalité congolaise.

Ils ont reconnu leurs implications pour abattage, détention, circulation et tentative de commercialisation qui leur sont reprochés. Ainsi, ils seront présentés devant le procureur de la République, près le tribunal d'Impfondo afin qu'ils répondent de leurs actes. Ces derniers risquent des peines allant de deux à cinq ans d'emprisonnement ferme ainsi qu'une amende pouvant atteindre cinq millions de FCFA conformément à la loi.

Par ailleurs, pour les faits similaires, le 25 avril dernier à Owando, dans le département de la Cuvette, deux trafiquants d'une peau de panthère et d'un sac d'écailles de pangolin ont été condamnés par le tribunal de grande instance de cette localité à deux ans de prison ferme, avec des amendes à payer de deux cent cinquante mille FCFA et un million FCFA des dommages et intérêts solidaires.

La panthère et le pangolin géant font partie des espèces animalières intégralement protégées en République du Congo, conformément à la loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées.