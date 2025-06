Congo-Brazzaville: Le Coin des adolescentes - Un nouvel espace d'écoute et d'émancipation à Brazzaville

Le lancement officiel du Coin des adolescentes s'est tenu le 30 mai à Brazzaville dans l'enceinte de la Maison russe. L'initiative, portée par Women center de Mondésire Ikando et quelques partenaires, a rassemblé élèves, parents, éducateurs et diverses personnalités autour d'un objectif commun : offrir aux adolescentes un espace sûr, formateur et valorisant.

Pensé comme une réponse concrète aux nombreux défis auxquels font face les jeunes filles dans la société congolaise, le Coin des adolescentes se veut un lieu d'encadrement, de formation et de dialogue. Il entend accompagner les adolescentes dans leur développement personnel, les aider à affirmer leur valeur et leur permettre de jouer leur rôle dans la société.

L'éducation des filles est complexe : elle va au-delà de l'école. Il faut entre autres les encourager, les écouter, les former à devenir autonomes. « Ce Coin, c'est un pas dans la bonne direction », en pense Maria Fakhrutdinova, directrice de la Maison russe et marraine de l'événement. Avant d'ajouter : « Pensez toujours à vous éduquer, à gagner des compétences, car rien n'est impossible quand on est compétent ».

Le thème de la cérémonie, « Les ados face aux défis de la société », a donné lieu à des échanges riches et sans tabous autour d'un panel réunissant quatre intervenants, à savoir Maria Fakhrutdinova, Messilah Nzoussi, journaliste à Télé Congo, Jules Ntumba, représentant de DKT Congo et Victorine Moungali, directrice exécutive de l'association SOS femmes du Congo. Les discussions ont abordé de front les enjeux de l'éducation sexuelle, la pression des réseaux sociaux, les grossesses précoces, le VIH et le regard souvent stigmatisant porté sur les jeunes filles mères.

Messilah Nzoussi, désignée ambassadrice du Coin des adolescentes à l'issue de la cérémonie, n'a pas mâché ses mots. « Les réseaux sociaux influencent énormément les adolescentes. Sans orientation, elles peuvent se perdre. Cet espace, c'est justement pour leur montrer qu'on peut réussir par l'éducation, par le travail, sans céder à la facilité ».

Eunice Eleyathe, 17 ans, élève en classe de première scientifique, a quant à elle exprimé le ressenti de ses camarades. « Nous faisons face à la puberté, à la pression sociale, aux réseaux... et souvent seuls. Nous avons besoin de vous, parents, éducateurs, pour affronter cela. Merci à Mme Ikando et à toute son équipe pour ce centre qui va nous aider à comprendre, à grandir, à rêver ».

L'ouverture du Coin des adolescentes marque une belle avancée dans la prise en compte des besoins spécifiques des jeunes filles à Brazzaville. Plus qu'un simple lieu, c'est un refuge éducatif, un catalyseur d'ambition, un levier d'égalité. En effet, Pour Mondésire Ikando, initiatrice du projet, les ados sont des femmes cadres en devenir.

« En termes de vision, nous voulons donc les former, aussi les accompagner jusqu'à 18 ans, pour qu'elles deviennent des adultes responsables et porteuses de projets, des femmes inspirantes, engagées pour un changement social. En termes d'activités, nous aurons des ateliers, formations, des séances d'orientation et de conseils, des concours, mais aussi des excursions et temps de quiz », a-t-elle déclaré.

En tant qu'ambassadrice, Messilah Nzoussi a promis de bien jouer sa partition, car pour elle, « être une fille ne doit jamais être un handicap. Vous êtes les femmes compétentes de demain. Croyez en vous, formez-vous, imposez-vous par le travail bien fait ».