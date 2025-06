Congo-Brazzaville: 5e édition de la Traversée du Mayombe - Près de 271 marcheurs prendront le départ

La 5e édition de la Traversée du Mayombe, qui va se courir du 7 au 13 juin, mobilisera près de 271 participants, a annoncé le 30 mai, Rodrigue Dinga Mbomi, président de l'association Marcher courir pour la cause (MCPLC) à la presse.

Une augmentation à la hausse par rapport aux quatre dernières éditions témoigne de l'adhésion de la population au projet dont le vrai sujet concerne la santé de la population et la lutte contre le diabète. « Nous avons comptabilisé près de 271 marcheurs inscrits. C'est une belle progression quand on constate qu'en 2021, sur la ligne de départ, on avait que 12 participants », a-t-il révélé, précisant que l'association prépare cet événement avec beaucoup d'énergie et plaisir car il y a beaucoup d'attente au cours de ce projet.

Le parcours n'a en effet pas changé. La première étape se déroulera de Malélé à Mvouti. S'enchaîneront Mvouti- Dolisie, Dolisie- Nkayi, Madingou -Loutété, Loutété-Ignié et Ignié-Brazzaville. La Traversée du Mayombe est un arbre qui cache la forêt. Grâce à l'appui de nouveaux partenaires, un accent plus fort sera encore mis sur la santé et sur le diabète à travers l'organisation d'une véritable caravane de santé pour assurer le dépistage gratuit de la population à chaque ville traversée. Le défi à relever pour les organisateurs consiste à dépister 5500 personnes.

« Nous avons eu à rencontrer les maires de Dolisie, Nkayi, Madingou et Ignié. Ce sont les territoires dans lesquels les marcheurs vont nous accompagner sur le parcours », a fait savoir le président de l'association MCPLC.

Dans le cadre de l'orientation de dépistage, MCPLC s'appuiera exclusivement sur les centres de santé intégrés de chacune des localités pour mener à bien sa mission d'autant plus que le personnel en charge du dépistage sera celui de ces centres. « En amont, nous avons prévu de sensibiliser, de former aux éléments de langage l'ensemble des marcheurs pour qu'ils puissent être en capacité durant la marche de faire le job de marcheur sensibilisateur pour le diabète. Nous nous sommes engagés à faire en sorte que le diabète recule dans notre pays », a-t-il indiqué.

Et de poursuivre : « Le combat ne fait que commencer. Ce que nous avons fait jusqu'aujourd'hui, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Nous continuons à avancer sur ce combat et qu'à ce stade, il n'y a aucun motif de satisfaction. Bien au contraire, c'est plutôt inquiétant. »

Les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé démontrent, selon lui, que si rien n'est fait, le diabète va connaître une augmentation de 129% en Afrique. L'OMS recommande, par ailleurs, à toute personne de faire une demi-heure d'activité physique par jour. « Quand vous ne le faites pas, vous vous mettez en danger parce que c'est un risque qui peut entraîner de nombreuses maladies », a précisé Rodrigue Dinga Mbomi.