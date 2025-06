Tunisie: Jendouba - Le 2 juin prochain, démarrage de la saison de la récolte et de la collecte des céréales

La Commission Régionale de Suivi de la Saison des Moissons et de Collecte des Céréales du gouvernorat de Jendouba a annoncé les dates de début de la saison des moissons pour toutes les délégations du gouvernorat. Le coup d'envoi sera donné le 2 juin prochain pour l'orge et le triticale, et le 10 du même mois pour le blé, dur et tendre, selon un communiqué de la Direction Régionale du Développement Agricole.

Cette décision exclut les exploitations situées dans les délégations de Balta Bou Aouane et Fernana, en raison d'un taux d'humidité élevé et d'une maturation insuffisante des céréales. Une date ultérieure sera fixée pour ces zones.

La décision de lancer la saison des moissons fait suite à des inspections menées par les services de la Direction Régionale du Développement Agricole et les autres parties prenantes. Ces inspections ont porté sur les champs de céréales, la préparation des centres de collecte dans la région, ainsi que la vérification et l'entretien des moissonneuses-batteuses.

Il est à noter que les services du Ministère de l'Agriculture, de l'Équipement et de l'Habitat ont commencé il y a plus d'une semaine à inspecter les points d'approvisionnement en eau pour la lutte contre les incendies potentiels, en plus d'autres préparatifs connexes.

Selon Lotfi El Jamazi, président de l'Union Régionale de l'Agriculture et de la Pêche, cité par l'agence Tunis Afrique Presse, ces inspections, auxquelles ont participé les parties concernées, visent à assurer des conditions optimales pour la saison des moissons, à encadrer les agriculteurs et à les former à l'utilisation des moyens d'extinction en cas d'incendie, ainsi qu'à protéger la récolte contre les dommages et à la stocker dans les conditions requises.

Il est à souligner que la superficie allouée à la culture des céréales dans le gouvernorat de Jendouba cette saison dépasse les 84 000 hectares.