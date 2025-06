Tunisie: Ressources hydriques - L'approche participative absente des politiques de gestion

L'expert en gestion de l'eau, Houssine Rahili, a reconnu dans une interview accordée à l'agence Tunis Afrique Presse l'échec des politiques publiques en matière de gestion des ressources hydriques. Évaluant le succès des politiques publiques dans la gestion des ressources en eau, Rahili a déclaré que ces politiques étaient basées sur les choix des marchés extérieurs pendant la période d'ouverture économique, des choix qu'il a qualifiés de « très conservateurs ».

Il a ajouté que « les politiques publiques en matière de gestion des ressources hydriques sont encore élaborées au sein de l'administration, et elles sont à sens unique en l'absence d'une approche participative qui exprimerait l'opinion du groupe dans son ensemble ».

À cet égard, Rahili a évoqué l'échec des politiques publiques, notamment dans le domaine agricole. Cela est devenu plus évident avec les répercussions du changement climatique et sa contribution à la diminution des ressources en eau. S'ajoutent à cela un retard de 69 ans dans le recensement agricole, « l'absence d'une carte de production agricole stricte et le contrôle nécessaire de la part des autorités concernées ».

Il a souligné que les politiques de l'eau dans les zones rurales stagnent toujours, car la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux n'intervient que dans les grands regroupements résidentiels ruraux.

Dans le même contexte, l'expert a affirmé que le dossier des groupements hydrauliques est un « dossier lié à l'endettement et à l'incompétence. Il a déclaré que « ce dossier a été instrumentalisé politiquement, surtout après le 14 janvier 2011, et les lois promulguées à cette fin après cette date ne sont que de la poudre aux yeux ». Il a ajouté : « Celui qui possède l'eau, possède le pouvoir. »

Il a rappelé que les options d'ouverture économique ont inversé la donne depuis les années 1970. Les politiques publiques liées à l'eau ont changé pour soutenir l'exportation dans les secteurs de l'agriculture et de l'industrie, qui sont donc plus consommateurs d'eau, en plus des secteurs intrinsèquement gourmands en ressources hydriques, tels que le textile, les industries agroalimentaires et chimiques, la transformation du phosphate et le tourisme.

Selon Rhili, les politiques publiques dans le domaine économique n'ont pas suivi les différents développements depuis cette date. Elles ne sont pas non plus conformes aux capacités du pays, qui souffre de rareté de l'eau, ni à la valeur ajoutée de l'eau, en plus du problème de la pollution, apparu dans de nombreuses régions à l'époque.

Il a indiqué que le dernier programme mené par l'État dans le domaine de l'eau était le plan décennal de développement des ressources en eau (1990-2000) et la monopolisation de la mobilisation des ressources en eau dans les zones pluvieuses. Depuis 1995, la question du stress hydrique et des changements climatiques n'a pas été envisagée.

Dans le même cadre, il a ajouté que le taux d'exploitation des ressources en eau a doublé au cours des trois dernières décennies en l'absence de conscience de la nécessité de rationaliser la consommation et de prendre en compte les facteurs de changement climatique et de rareté de l'eau.

L'expert a insisté sur l'établissement d'une culture citoyenne de consommation de l'eau, « qui est absente à tous les niveaux », et sur l'intégration de l'eau comme matière essentielle dans les programmes éducatifs (primaire, collège et lycée), ainsi que l'enseignement du Code de l'eau en tant que texte juridique à la faculté de droit. Il a également appelé à créer un lien générationnel pour une réflexion participative sur les questions stratégiques liées à l'eau.

À cet égard, l'expert en gestion de l'eau a appelé à définir une vision claire et précise de la manière dont la Tunisie se projette à l'horizon 2040-2050, et à oeuvrer pour le retour d'une « Tunisie verte », telle qu'elle était auparavant, garantir la souveraineté alimentaire et une bonne exploitation des ressources pour répondre aux besoins de la population. Il a également insisté sur la nécessité de réduire l'endettement et d'accumuler de la richesse, afin que le citoyen puisse vivre dans un bien-être social.

Il a souligné la nécessité d'évaluer les choix économiques et les politiques publiques liés à l'eau sur une période de 60 ans, « loin de ce qu'il a appelé la logique des réalisations et de la falsification des faits et de la réalité actuelle ». Il a également insisté sur l'établissement des priorités pour la prochaine phase et l'investissement dans l'amélioration de l'eau potable, en la fournissant de manière durable, afin de maîtriser le coût de la santé en général, et d'arrêter immédiatement l'exportation de l'eau, ou de choisir entre son exportation avec une valeur ajoutée élevée ou sa conservation pour atteindre l'autosuffisance.

Rahili a également demandé de revoir l'adaptation des ressources en eau en harmonie avec les ressources en eau disponibles et d'utiliser l'eau dans des industries à forte valeur ajoutée, au lieu d'industries polluantes et à faible valeur ajoutée.