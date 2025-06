Tunisie: Enseignement Supérieur - Vers l'élaboration du nouveau plan national de développement 2026-2030

Une séance de travail s'est tenue hier, vendredi, au siège du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Elle était dédiée à la présentation et à l'explication de la méthodologie de préparation du nouveau plan de développement national pour la période 2026-2030, selon un communiqué du ministère.

À cette occasion, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Moncer Belaïd, a souligné que la nouvelle méthodologie s'inscrit dans la vision tunisienne basée sur une planification ascendante, du niveau local au national. Elle vise à consolider le rôle actif des conseils locaux, régionaux et des régions, ainsi que du Conseil national des régions et des districts, dans la définition des priorités de développement et la formulation des projets. Cela s'inscrit dans le cadre de l'unité de l'État et de l'intégration de ses institutions, renforçant ainsi le rôle social de l'État et garantissant l'équilibre régional.

Moncer Belaïd a également mis en avant le rôle du Ministère de l'Enseignement Supérieur dans l'élaboration de la politique publique de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il a également présenté les mécanismes de préparation des fiches de projets de développement, insistant sur l'importance de la cohérence des approches de développement et de l'efficacité de la méthodologie de préparation des propositions de projets.

Les participants ont présenté un exposé complet sur l'approche adoptée pour la formulation du plan, conformément aux exigences de la Constitution et des textes en vigueur, et ont mis en évidence le processus général de sa préparation.

Ont assisté à cette séance notamment le chef de cabinet, Mourad Belassoued, des représentants du Ministère de l'Économie et de la Planification, les directeurs généraux de l'administration centrale, les offices des oeuvres universitaires, et des représentants de plusieurs institutions relevant du ministère.