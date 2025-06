Tunisie: Coupe de Tunisie/Finale demain - EST - ST (Rades 16h00) - EST - Jabri et Guenichi, deux précieux atouts !

Depuis leur retour de prêt de Zarzis au mercato hivernal, Achraf Jabri et Khalil Guenichi se sont imposés au fil des matchs pour devenir des pièces maîtresses du dispositif de jeu des « Sang et Or ». Ils sont, d'ailleurs, bien partis pour des places de titulaires.

A seulement 23 et 22 ans, Achref Jabri et Khalil Guenichi sont passés, en l'espace de quatre mois, du statut de joueurs prêtés dans la perspective de gagner en expérience et en temps de jeu, à des joueurs-cadres de la formation "sang et or". Un statut qui leur a valu, il y a une semaine, une prolongation de deux ans chacun. Achref Jabri et Khalil Guenichi sont désormais liés par des contrats avec l'Espérance qui courent jusqu'au 30 juin 2028.

Cette saison, Achref Jabri et Khalil Guenichi ont connu un parcours similaire, évoluant côte à côte que ce soit à l'Espérance Sportive de Zarzis durant la première moitié de la saison, ou de retour à l'Espérance de Tunis depuis le mercato hivernal.

Un joker

Khalil Guenichi se distingue par sa polyvalence: il évolue comme milieu défensif, comme il peut reculer d'un cran dans l'axe central si besoin est.

Après des débuts timides lors desquels il a trébuché par moments, Guenichi a pris ses marques progressivement et a fini par s'imposer comme un titulaire à part entière. Le rôle de sentinelle, il le réussit avec beaucoup de cran et en toute discrétion. Et quand le duo Tougaï-Jelassi est opérationnel à 100 %, il est aligné à l'entrejeu comme milieu défensif aux côtés d'Onuche Ogbelu. Un poste qu'il devra, d'ailleurs, occuper demain.

Voler la vedette à Rodrigues

Même s'il n'a pas marqué de but en demi-finale disputée contre l'USBG, Achref Jabri a été titulaire et a disputé 78 minutes avant de céder la place à Rodrigues. Lors du tour précédent de la Coupe de Tunisie, Jabri, titulaire également, a été passeur permettant à Yan Sasse de tripler la mise.

Pour rappel, à son retour de prêt de Zarzis, Achref Jabri s'est distingué par la synergie manifestée avec Belaïli et Mokwana lors de la Supercoupe de Tunisie remportée devant le Stade Tunisien le 16 février dernier sur le score (2-0). Il n'avait pas marqué, certes, mais il n'était jamais loin dans la construction offensive et avait sa part de contribution dans les buts de Belaïli et Mokwana.

Demain, Jabri retrouvera le Stade Tunisien en finale de la Coupe avec l'espoir de marquer. Si on se réfère aux dernières séances d'entraînement, Jabri a de fortes chances de commencer la partie. Par ailleurs, il ne faut pas s'attendre à des changements dans le onze de départ.

Mondial des clubs : départ reporté au 11 juin

Dans un autre registre et pour cause de logistique, le départ aux Etats-Unis, initialement prévu pour le 6 juin, a été reporté au 11 juin. Le staff technique aspire à disputer au moins un match amical avant de s'envoler pour la Coupe du monde des clubs. Le nouveau programme de préparation de l'équipe sera dévoilé après la finale de la Coupe de Tunisie.