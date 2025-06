Algérie: Fin de fonctions de trois responsables suite au problème technique dans la plateforme du concours de recrutement du secteur postal

ALGER — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a mis fin aux fonctions de trois responsables, suite au problème technique survenu dans la plateforme électronique dédiée au concours de recrutement dans le secteur postal, avec l'ouverture d'une enquête afin d'élucider les causes de ce dysfonctionnement et déterminer les responsabilités en toute transparence, a indiqué samedi un communiqué du ministère.

Le ministère "veille à intégrer la numérisation en tant qu'outil essentiel pour garantir l'intégrité et l'équité. C'est ainsi que pour la première fois, un concours de recrutement dans le secteur postal a été organisé sous forme d'épreuve numérique via une plateforme électronique, en adoptant le système de questions à choix multiples (QCM)", précise le communiqué.

Cependant, cette opération qui visait à "instaurer des normes modernes en matière de recrutement, a été entachée d'un problème technique ayant empêché le bon déroulement de l'épreuve et suscité une vague de mécontentement chez les candidats", ajoute la même source.

Par conséquent, et dans le souci de consacrer le principe de responsabilité et de reddition de comptes, M. Zerrouki a décidé de mettre fin aux fonctions du Directeur général de la société de l'information au ministère, du responsable de la sécurité de l'information au ministère et du directeur des systèmes d'information à Algérie Poste, en leur qualité de responsables directs de l'organisation de ce concours numérique", selon le communiqué, qui fait état de "l'ouverture d'une enquête approfondie afin d'élucider les causes de ce dysfonctionnement et de déterminer les responsabilités en toute transparence".

Tout en déplorant cet incident, le ministère tient à rassurer l'ensemble des candidats de "la réorganisation du concours dans les plus brefs délais et dans des conditions transparentes et strictes, garantissant l'égalité des chances pour tous et consacrant l'orientation vers une numérisation des services publics avec professionnalisme et rigueur", affirmant, à ce titre, "son attachement au processus de modernisation et de numérisation, malgré toutes les tentatives de perturbation, en restant fidèle à ses engagements envers le citoyen, fondés sur les principes de transparence, de justice et de reddition de comptes".