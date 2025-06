Algérie: Tipasa - M. Hidaoui supervise le lancement de la campagne de lutte contre les incendies de forêts

TIPASA — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la Jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a supervisé, samedi au centre de camping de Gouraya, wilaya de Tipasa, le lancement de la campagne nationale de lutte contre les incendies de forêts, des cultures agricoles et des oasis, avec la participation d'associations de jeunes issues de plusieurs wilayas.

Le ministre, qui était accompagné du Directeur général des forêts (DGF), Djamel Touahria, a affirmé que son secteur s'est lancé le défi de protéger les forêts, en contribuant symboliquement, en coordination avec les conservations des forêts et les parties concernées, aux actions de sensibilisation contre les incendies, à travers une " implication active" à l'effort national dans le domaine.

Les incendies de forêts sont un "phénomène dangereux" qui nécessite l'implication des acteurs du secteur de la jeunesse, à travers l'ancrage d'une culture de préservation de l'environnement et le renforcement de la conscience écologique et du civisme chez les jeunes et les familles habituées au camping sauvage, afin d'éviter les comportements néfastes susceptibles de nuire à la forêt, a souligné, M. Hidaoui, à l'occasion.

Il a ajouté que la campagne nationale de lutte contre les incendies, à laquelle participe le secteur de la jeunesse, se poursuivra tout au long de la saison estivale. Elle (campagne) englobera, également, un programme éducatif destiné aux enfants lors des camps d'été prévus sur les côtes des wilayas du littoral du pays, qui devraient accueillir plus de 32.000 enfants issus de toutes les régions du pays.

Selon le ministre de la Jeunesse, les prochains camps d'été seront "différents et innovants" comparativement aux éditions précédentes, dans le cadre de la stratégie du secteur visant à intégrer des mécanismes éducatifs et culturels au profit des enfants, en coordination avec différents secteurs. L'objectif étant "de diffuser une culture de citoyenneté et de civisme à travers l'organisation d'ateliers sur la protection de l'environnement, la prévention des accidents de la route, la lutte contre la drogue, et autre", a-t-il précisé.

Le secteur de la jeunesse a mobilisé l'ensemble de ses structures à travers les 58 wilayas pour contribuer au succès de la campagne contre les incendies de forêts, laquelle doit être "permanente" en vue de relever le défi de réaliser des résultats positifs, a estimé M. Hidaoui.

Il a, en outre, fait part d'une "baisse" constatée dans les pertes en couvert forestier en Algérie, durant l'été dernier, comparativement à plusieurs années précédentes, rappelant que 3.400 ha de couvert végétal ont été brulés durant l'été 2024, contre une moyenne de 40.000 ha ces 15 dernières années.

Le ministre a, également, a annoncé la création de clubs de camping sauvage, dans le but d'en faire une activité pédagogique, à travers son organisation et encadrement dans différentes régions du pays, en coordination avec les secteurs concernés, notamment celui des forêts, soulignant que l'expérience de camping sauvage menée dans la wilaya de Tipasa constitue "un modèle à suivre".

Lors de cette visite dans la wilaya de Tipasa, M. Hidaoui a, par ailleurs, supervisé la clôture de l'initiative de camping sauvage, ayant réunie durant trois jours à Gouraya, plus de 1.200 personnes venues de différentes régions du pays. Il a eu, sur place, des échanges avec des associations spécialisées du domaine, dans le but de promouvoir et d'organiser cette activité.